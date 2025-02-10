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韓國國家情報院：DeepSeek「過度」蒐集用戶個資

2025/2/10 19:23
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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國國家情報院指控中國人工智慧（AI）應用程式DeepSeek「過度」蒐集用戶個資，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程式針對韓式泡菜辛奇起源的回答，也令人質疑。

路透社報導，國家情報院（National Intelligence Service, NIS）表示，上週已正式通知政府機構，敦促他們對DeepSeek這款AI應用程式採取安全預防措施。

國家情報院今天發布聲明指出：「與其他生成式AI服務不同之處在於，DeepSeek的聊天紀錄已證實可轉移（至他處），它具備蒐集鍵盤輸入模式的功能。此功能可用來辨識個人身分，並將資料發送至volceapplog.com在內的中國企業伺服器。」

韓國部分政府機構已基於安全考量禁用DeepSeek，加入澳洲和台灣對DeepSeek提出警告或施加限制的行列。

國情院也說，DeepSeek允許廣告商毫無限制地存取用戶個資，並把韓國用戶資料存在中國伺服器內。根據中國相關法律，北京政府有權要求存取這些資料。

國情院強調，DeepSeek在不同語言環境下，可能對敏感問題提出截然不同的回答。

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其中一例就是詢問韓式泡菜辛奇（kimchi）的起源；這種辛辣的蔬菜發酵食品是韓國引以為傲的國民主食之一。

若以韓文詢問辛奇的起源，DeepSeek回答這是韓國食品，若改用中文詢問，DeepSeek則回答這種食品起源於中國。根據路透社驗證，以不同語言詢問DeepSeek，得到的答案確實有所不同。（譯者：王嘉語 /核稿：洪啓原）1140210

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