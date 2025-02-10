DeepSeek爆紅杭州沾光 江蘇官媒：為什麼南京沒有

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（中央社台北10日電）浙江杭州的中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出AI模型在全球爆紅，隔鄰的江蘇省官媒新華日報近來接連發表文章，檢討同屬長三角省會城市，為什麼杭州能有DeepSeek而南京沒有，為什麼南京發展不出「杭州六小龍」等科技企業？

新華日報旗下客戶端「交匯點」7日起接連發表題為「DeepSeek為什麼會出現在杭州？」、「為什麼南京發展不出『杭州六小龍』」、「杭州有DeepSeek，南京有什麼？」等3篇評論文章，討論城市對新技術產業的吸引力，同時反省江蘇省會南京與浙江省會杭州在創業氛圍等方面的差距。

「DeepSeek為什麼會出現在杭州？」文中指出，當行動網路紅利到巔峰時，杭州率先開啟「硬核創新」轉向。先是在2017年成立「之江實驗室」，2020年「阿里達摩院」發布中文大模型，2022年餘杭區規劃千畝AI產業園，形成「算力基建─算法研發─場景落地」的新三角，而DeepSeek的崛起正得益於這種產業土壤。

「為什麼南京發展不出『杭州六小龍』」一文則直指，南京人難免會想，論大學院校、科研、人才、科技人口，南京超過杭州；論產業導向，南京很多年前就在AI領域發力，很多區都有布局，怎麼最後還是杭州DeepSeek取得突破，成為杭州新興產業的代表企業？杭州的科技創新怎麼就一波波源源不斷？

文章提到，杭州的容錯率較高，也比較能容忍一定的創投失敗，年輕人敢闖敢做。希望南京可以發揮自身優勢，並能迅速彌補自身缺點，讓城市氛圍更寬容、更包容民營力量的生長，而不是漠視或打壓、更注重小微企業。

「杭州有DeepSeek，南京有什麼？」一文則直指，2024年南京的GDP為人民幣1.85兆元（約新台幣8.3兆元），落居中國第10，且與杭州的差距擴大到3360億元。

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「杭州六小龍」一詞出自中國網路，是指總部設在杭州的深度求索、遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技等6家企業，都是近年來新崛起，處在新技術領域前沿、在業界具有影響力的科技新貴型企業。此後，浙江官媒還以「杭州六小龍」作文章，直指六小龍引發「神秘東方力量」。

對於江蘇官媒敢於檢討本省省會的不足，前環球時報總編輯胡錫進發文說，江蘇省和南京市把杭州作為「尺子」和「鏡子」，尋找自身不足，讓人刮目相看，值得尊敬。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140210