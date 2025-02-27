DeepSeek推非高峰時段使用折扣最高75% AI價格戰升溫
2025/2/27 16:04（2/27 16:16 更新）
（中央社台北27日電）中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）宣布，將對開發者提供非高峰時段的使用折扣，最高降幅達75%。分析稱，此舉可能加劇中國及全球AI市場的價格競爭壓力。
據深度求索官網26日的消息，非高峰時段R1模型降幅達75%，V3模型降幅達50%。美國自由亞洲電台報導，該時段為格林威治標準時間下午4時30分至次日零時30分，也就是北京時間次日零時30分至上午8時30分，涵蓋歐洲和美國的白天時段。
報導提到，深度求索憑藉低成本、高性能的人工智慧（AI）模型對市場產生巨大衝擊，旗下AI產品上月推出後引發全球科技股大幅下跌，市場擔憂DeepSeek對現有AI巨頭的衝擊力。這次降價也是DeepSeek系列攪動市場的行動之一。
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報導說，受深度求索價格戰影響，OpenAI已下調ChatGPT價格，谷歌（Google）Gemini也推出折扣訂閱服務。
自由亞洲電台日前援引美國國家民主基金會（NED）一份報告指出，中國在人工智慧科技和數據資訊收集方面技術先進，包括近期大熱門的深度求索，這些都可以幫助北京提升社會監控能力。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140227
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