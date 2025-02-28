中國網路安全公司紛紛接入DeepSeek 或將強化監控

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（中央社台北28日電）美媒報導，中國多家網路安全公司接連宣布將人工智慧（AI）模型DeepSeek融入他們的服務當中，其中不少公司向中國官方提供網路審查等監控服務，將在中國網路文字審查上起到巨大的強化作用。

美國之音今日報導，中國最早成立的網路安全公司之一天融信，2月初表示已經將DeepSeek接入它們的AI模型「天問大模型」當中。在中國網路安全行業扮演領軍角色的奇安信也在近日公告完成和DeepSeek的全面接入。

一些網路安全公司在聲明中明確表示，DeepSeek的融入將能夠提高他們在網路審查方面的能力。如網易旗下提供網路安全服務的易盾就表示，DeepSeek不僅可以高效審查內容，還能「精準捕捉文本中的隱含風險」，例如諧音、拆字、隱喻等。

這些接入DeepSeek的安全公司中，不少都提供網路監控等安全方面的服務，他們的客戶不僅有國營和私營企業，還包括中國中央和各級政府。一些公司甚至本身就和當局關係密切，例如，天融信的董事長李雪瑩是北京市人大代表；奇安信的董事長齊向東是全國政協委員。

報導指出，由於DeepSeek擅長語言分析，使其能在網路文字審查起巨大的強化作用。

報導引述蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心資深研究員本尼卡薩（Eugenio Beinicasa）指出，政府及其承包商可以使用類似DeepSeek的AI工具來篩選和分類海量數據，分析政治、軍事和社會問題的趨勢。

他舉例，「例如，這些工具可以更快速地標記潛在的不穩定因素或公眾情緒的變化，使當局有更多時間以符合其目標的方式作出響應」。

報導指出，中國在AI驅動的監控系統方面本就領先全球，尤其是在臉部辨識等生物數據捕捉方面。過去一個月，不僅大批中國的網路安全公司紛紛宣布將DeepSeek接入他們的服務當中，其他各類互聯網企業，包括騰訊、百度、阿里巴巴等，還有銀行、醫院以及各地的政府機構也都宣布在自身系統中應用DeepSeek的技術。

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分析人士指出，這一波對DeepSeek的使用，也體現了北京一直以來在推動的中國科技生態系統的本土化。

報導還引述資安公司SentinelOne的中國分析師卡瑞（Dakota Cary）表示，近期大批中國網路安全公司宣布融合DeepSeek，不排除是出於市場行銷和公共關係的考量，但DeepSeek帶來的影響力是真實的，DeepSeek在算法架構上的進步提高了模型的效率，勢必對全球人工智慧研究產生影響。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140228