DeepSeek爆紅 中國將重點整治AI濫用亂象

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（中央社台北21日電）DeepSeek在中國爆紅，官方與企業競相接入應用之際，中國網信辦今天宣布，2025年「清朗」專項行動將重點整治「AI技術濫用亂象」，打擊借AI技術生成發布假訊息，規範AI類應用網路生態。

中國網信辦21日公布2025年「清朗」專項行動的8項重點整治任務，首度把人工智慧（AI）技術濫用列入。

中國網信辦稱，整治AI技術濫用亂象，突出AI技術管理和訊息內容管理，強化生成合成內容標識，打擊借AI技術生成發布虛假訊息、實施網路水軍行為等問題，規範AI類應用網路生態。

中共總書記習近平17日出席民營企業座談會，向在場企業家信心喊話後，「整治涉企網路黑嘴」也列入今年「清朗」專項行動重點整治任務。

中國網信辦表示，要處置集納負面訊息，包括造謠抹黑企業和企業家、從事虛假不實測評、詆毀產品服務品質等問題，「進一步優化營商網路環境」。

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中國網信辦稱，2025年「清朗」系列專項行動將進一步鞏固提升治理成效，聚焦民眾反映強烈的突出問題，在破解難點瓶頸方面下功夫，強化源頭管理和基礎管理；在治理創新方面下功夫，針對性細化每個專項打法舉措；在維護網友權益方面下功夫，嚴厲打擊各類侵權違法行為，營造更加清朗有序的網路環境。

綜合陸媒報導，中國大陸近期頻繁出現「每20個『80後』中就有1人已經去世」、「大媽擺攤賣水果被罰16萬元」、「四川涼山發生山體滑坡災害」等假訊息，事後被證明是使用AI編造的謠言；抗疫醫師張文宏等多位名人的聲音也遭AI濫用，均引發社會關注。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140221