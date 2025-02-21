北京擬取消8年「限韓令」 改善中韓關係制衡美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）韓媒報導，中國實施了8年的「限韓令」可能最快於5月解除。北京當局希望改善中韓關係，以制衡美國川普政府。

綜合韓聯社中文網、香港經濟日報的消息，負責籌備明年亞太經濟合作會議（APEC）峰會的中方官員指出，中國政府認為有必要加強與韓國的合作，下個月起將派出民間文化代表團訪問韓國，作為擴大文化交流的第一步，目標最快於5月全面恢復文化合作。

消息人士透露，此舉意味中國可能會取消「限韓令」，不再限制韓國的流行音樂表演、電視劇、電影及遊戲的發行。

中國雖未明文列明「限韓令」，但韓媒指出，自2016年韓國部署美製薩德反飛彈系統（THAAD）後，北京開始對韓國展開一連串非正式反制措施。

報導說，由於「限韓令」並非官方規定，預料中國不會正式宣布取消禁令，而是逐步批准韓星在中國表演和舉行演唱會。

韓國政府表示，將繼續積極努力進一步活躍兩國之間的文化內容交流。

中國國家主席習近平本月初接見韓國國會議長禹元植表示，積極考慮下半年訪韓出席APEC峰會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，韓國各界都期待中國解除「限韓令」。有分析指解除禁令或許反映出中國對自身內容產業的信心日益增強，顯示北京不再將韓國內容產業視為重大威脅。

分析又認為，隨著美國川普政府回朝，加劇中美緊張局勢，北京似乎由戰狼外交轉向微笑外交；中國正與美國盟友韓國接觸，希望改善中韓關係，以制衡美國政府。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140221