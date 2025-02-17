個資安全疑慮不斷 韓國叫停DeepSeek服務

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國個人資料保護委員會今天表示，15日下午6時起已暫停中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服務，要求這家公司依韓國法規改善個資保護相關措施後，才能重啟服務。

DeepSeek推出的新生成式AI服務受到各界關注，搜集個資過當問題也在韓國引起爭議，多數公共機關已發文禁用。個資保護委員會進一步限制從App商店下載DeepSeek，並呼籲已下載App的使用者避免輸入個人資訊，慎重使用DeepSeek服務。

韓國個資保護委員會1月底已向DeepSeek發文要求說明開發及提供服務過程中關於資訊搜集、處理等相關問題，包括搜集項目、目的、利用及儲存方式、是否與其他方分享等，結果認定確實在個資處理方針上有部分不足，要求DeepSeek改善。

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個資保護委員會表示，DeepSeek已承認在提供服務時，就當地法規確實有疏忽之處，表示會積極配合個資保護委員會改善。

韓國國家情報院日前也指控DeepSeek過度搜集用戶個資，並證實DeepSeek的聊天記錄可轉移至他處，擁有辨識個人身分、並將資料發送至中國企業伺服器的能力。（編輯：韋樞）1140217