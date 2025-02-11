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繼德州禁DeepSeek後 紐約州基於安全考量也跟進

2025/2/11 18:16
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（中央社紐約10日綜合外電報導）繼德州下令禁止後，紐約州長侯可今天宣布，基於安全考量，禁止州政府員工下載中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式至州政府的設備及裝置。

多個專家告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），DeepSeek的聊天機器人R1猶如時下流行的美國ChatGPT可答覆用戶提問，但中國DeepSeek應用程式暗藏程式碼，具備把用戶資料直接發送給中國政府的功能。

侯可（Kathy Hochul）發表聲明說：「公共安全是我的首要之務，紐約州將繼續致力於打擊網路威脅，確保我們的個資隱私和安全，並防範國家資助的審查制度。」

美國總統川普（Donald Trump）7日被問到是否認為DeepSeek威脅國安，他答覆：「不，我是說，我認為DeepSeek正在發展中，這是個還在發展中的技術…而且更便宜，我們正在討論的這款人工智慧工具，比人們原先所設想的更便宜，這是好事，我把這個現象視為好事而非不好的發展。」

美國聯邦眾議院情報委員會的紐澤西州民主黨籍眾議員高特海默（Josh Gottheimer）告訴美國廣播公司新聞網，他認為各級政府應立即禁用DeepSeek。

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高特海默與伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood）上週共提一項法案，禁止各級政府設備及裝置使用DeepSeek。

德州州長艾波特（Greg Abbott）上月31日全面禁止州政府設備及裝置使用DeepSeek，德州成為全美第一個禁用這款中國聊天機器人應用程式的州。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140211

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