DeepSeek爆紅 公司估值卻差距極大

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（中央社記者張謙香港12日電）中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）最近持續爆紅，據報導，近百家投資機構正尋找投資於該公司的機會，但公司的估值卻相差甚大。

星島日報今天在報導中轉述大陸消息指出，春節期間，近百家投資機構託人探路，看看有沒有機會投資DeepSeek，但公司高層明確表示，對商業化不感興趣，只想做技術研究。

另一位投資人表示，實際上，早在爆火之前，就有投資機構看中DeepSeek，但結局是沒有一家成功地投進；一家大模型獨角獸負責人說，DeepSeek創辦人梁文鋒「堅持的技術浪漫主義，在業內非常知名」。

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報導又引述外電指出，多位專家對DeepSeek價值的估算差異極大，從10億美元至1550億美元之間；若以最高估值計算，持有公司84%股分的梁文鋒，其身家可達1260億美元。

另據轉述，上海復旦大學計算機科學技術學院教授肖仰華認為，DeepSeek的崛起，背後是中國AI力量的縮影，一批類似DeepSeek的創業公司正在世界舞台嶄露頭角。（編輯：呂佳蓉）1140212