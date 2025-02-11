DeepSeek跨足中東 沙烏地阿拉伯數據中心展開運作

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（中央社台北11日電）根據報導，近日推出AI模型在全球爆紅的中國新創公司深度求索（DeepSeek），先前在沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設置的數據中心已展開運作，成為沙烏地阿拉伯拓展AI技術的關鍵基礎設施。

有分析指出，此舉除象徵DeepSeek正式進軍中東市場外，也代表中國科技企業與他國合作設置數據中心，對中國突破美國實施的科技封鎖具有戰略意義。

綜合香港文匯報、德國bne IntelliNews及中國科技媒體報導，這一消息是於9日在沙烏地首都利雅德舉行的「LEAP技術大會」上，由沙國通訊暨資訊技術部宣布。

根據報導，前阿美石油數位部門執行長塔里克（Tariq Amin）在大會演講中宣稱，數據一旦使用就存儲在本地，「永遠不會轉移到其他地方」。沙烏地預見了世界對AI模型推理和操作的需求，「尤其是DeepSeek」。

針對DeepSeek在沙烏地設置數據中心，亞洲視覺科技研發總監陳經表示，中國企業在海外積極支持其他國家數據中心的建設舉措，對於突破美國的技術與網路封鎖，具有「舉足輕重的戰略意義」。

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陳經宣稱，在全球數位經濟日益激烈的競爭中，倘若各國普遍依賴「美國主導」的數據中心，無疑將對中國企業在國際舞台上的競爭力「構成重大威脅」。

他說，中東存在著龐大的數位化轉型需求，包括石油產業的智慧化升級，以及金融、醫療等行業對於高效數據處理和AI應用的迫切渴望，都為DeepSeek提供了不小的市場空間。同時，這也為DeepSeek樹立了一個與「重要主權國家」合作的範例，擴增該公司對海外的影響力。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140211