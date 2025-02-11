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歐盟6.8兆銀彈助AI 范德賴恩：全球領先賽才剛開始

2025/2/11 20:12（2/11 20:55 更新）
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歐盟執委會主席范德賴恩11日在巴黎舉行的全球AI高峰會演說，宣布歐盟與歐洲產業及投資者合計將投入2000億歐元發展人工智慧。（路透社）
歐盟執委會主席范德賴恩11日在巴黎舉行的全球AI高峰會演說，宣布歐盟與歐洲產業及投資者合計將投入2000億歐元發展人工智慧。（路透社）
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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）歐盟執委會宣布投資約新台幣6.8兆元發展AI，並將打造「AI超級工廠」。執委會主席范德賴恩表示，歐盟並未在全球AI競賽中落後，因為「比賽才剛開始」，全球領導者尚未出爐。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午在巴黎舉行的全球AI高峰會演說，宣布歐盟將領投500億歐元，加上歐洲產業及投資者承諾投入的1500億歐元，共2000億（約新台幣6.8兆元）投入發展人工智慧。

執委會新聞稿進一步說明這項「InvestAI」（投資人工智慧）倡議的重點，包括其中200億歐元將投入建造擁有約10萬個最新世代晶片的AI「超級工廠」，是目前歐盟建造中AI工廠算力的4倍，也是全球最大的公私合資AI工廠計畫。

歐盟去年12月宣布7座AI工廠計畫，執委會表示還將公布5座建造地點，資金來自歐盟及成員國共同投入100億歐元，並將驅動更多民間投資。

范德賴恩表示，這些AI基礎建設將提供給研究者、創業者和產業使用，並歡迎來自全世界的人才。

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她聲言使歐洲成為全球領先的AI大陸之一，讓AI成為無處不在的生活方式，包括運用AI支持競爭力、保護安全、公共健康，並使知識和資訊的取得更民主。

范德賴恩不同意歐盟在AI競賽中已落後於美國和中國，「因為比賽還遠遠不到結束的時候，事實是我們才剛開始，而領先者持續在移動（順位），全球領導地位仍待攫取」。（編輯：高照芬）1140211

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