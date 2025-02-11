AI需求強勁 2024年國銀放款增3.74兆創史上新高

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（中央社記者謝方娪台北11日電）AI需求強勁，供應鏈融資需求隨之高漲，金管會統計，2024年本國銀行放款餘額淨成長新台幣3.74兆元，增額改寫史上新高；另大額海外貨款收入等3因素挹注，2024年12月國銀存款單月暴增7797.13億元，亦改寫史上單月新高。

金管會今天公布，截至2024年12月底止，38家本國銀行存款總額逾59兆4345億元，單月暴增7797.13億元，改寫史上單月新高，放款總餘額近42兆2076億元，月增2482.79億元，2024年12月底國銀平均存放比轉降至71.02%。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，2024年12月國銀存款單月大增近7800億元，有3大原因，首先是市場有較大額海外貨款收入，其次是美元升值，換算為新台幣帶動存款餘額攀升，第3為境外投資獲利了結，亦推升國銀存款水位。

另一方面，2024年12月國銀放款淨成長2482.79億元，創近2個月新高，其中以週轉金放款月增1295億元為大宗，另購置不動產月增761億元、企業投資月增266億元、購置動產月增161億元。總計國銀全年放款淨成長逾3兆7408億元，一舉改寫史上新高。

侯立洋說，從放款對象觀察，2024年12月理財資金需求及年底建築工案陸續完工交屋轉整批分戶房貸，推升個人放款餘額，另民營企業受惠AI應用需求強勁、年底旺季及農曆春節提前備貨效應，催動民營企業放款餘額走升。

他進一步指出，因企業看好未來景氣、加上AI供應鏈擴大下年度產能，帶動週轉金放款動能走高，另股權收購及併購聯貸案也推升企業投資餘額。

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金管會同步揭露，2024年12月整體本國銀行稅前盈餘達323.7億元，年增70.8%，全年國銀稅前盈餘達5273.1億元，改寫史上新高，年增11.6%。

惟大陸地區分行2024年12月稅前僅賺1.6億元，年減近6成，2024年全年稅前盈餘48.7億元，年減8.5%。侯立洋解釋，主因匯率造成國銀大陸地區分行投資及其他淨收益下滑，且呆帳費用亦走升。（編輯：翟思嘉）1140211