中國車市再掀價格戰 比亞迪推出35萬元油電車

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（中央社台北20日電）中國汽車市場價格戰愈發激烈，新能源龍頭比亞迪昨天推出兩款小型油電車，價格殺到人民幣7.98萬元（約新台幣35萬元）起跳，喊出「電比油低」，不再對燃油車「手下留情」，隨即引發多家車廠跟進。

比亞迪這次主攻年銷440萬輛的中國大陸A級（車長4.3至4.8公尺）小型轎車市場，背景是全球電動車銷售趨緩，中國經濟不景氣促使A級車銷量暴漲。

據每日經濟新聞報導，比亞迪19日對外宣布，秦PLUS DM-i榮耀版、驅逐艦05榮耀版型轎車以低於同級燃油車價格上市，起售價均為7.98萬元，全面衝擊A級小型家庭轎車市場。

「2024年，比亞迪不再對合資燃油車手下留情」，比亞迪方面表示。

這兩款小型轎車均為混合動力（Hybrid）。官方數據顯示，每跑100公里只耗費2.17公升汽油，還可純電行駛46公里（WLTC），性能與油耗都優於同級燃油車。

據報導，在中國大陸A級轎車市場，東風日產軒逸（Sylphy）、一汽豐田卡羅拉（Corolla）、東風本田思域（喜美，Civic）、上汽大眾（福斯）朗逸（Lavida）等合資車型都是不少消費者的首選，在這一細分市場鮮有中國本土品牌車型「脫穎而出」。

公開數據顯示，軒逸的廠商建議售價為10.86萬至17.49萬元；朗逸的建議售價為9.399萬至15.19萬元。從價格上來看，比亞迪秦PLUS DM-i上市以來就直指卡羅拉、朗逸等合資品牌A級車型。

快科技報導，隨著比亞迪秦PLUS、驅逐艦05榮耀版車型正式上市，龍年車市價格戰正式打響。

微型車龍頭五菱宣布，其星光150km進階版插電混動車價格從此前的10.58萬元降至9.98萬元，和比亞迪驅逐艦05的120km版本價格基本一致。

隨後，長安汽車也宣布，長安啟源A05混合動力車也跟進降價，最低7.89萬元起，跟進比亞迪打出「電比油低！」。

哪吒汽車也宣布，全系列車型最高享2.2萬元的直降優惠。

除了國產新能源品牌，北京現代宣布，旗下A級轎車伊蘭特（Elantra）正式降價，最低7.58萬元起。有意思的是，北京現代還刻意喊出「油比電強」的口號。

中國全國乘聯會秘書長崔東樹表示，比亞迪此次降價將進一步擠壓同級別合資燃油車的生存空間。「比亞迪此舉，更多是為了最大化提升銷量，完成其在2024年確立的更高銷量目標」。

比亞迪官方尚未公布2024年銷量目標，但有市場傳聞稱，比亞迪或將年銷目標定在450萬輛，遠高於2023年的300萬輛。對此，比亞迪方面並未回應。

去年2月，比亞迪推出起售價9.98萬元的秦PLUS DM-i 2023冠軍版，首次將DM-i車型價格下探至10萬元以內。當時，比亞迪喊出了「油電同價，顛覆燃油」的口號。

去年11月，比亞迪再次對秦PLUS DM-i車型推出1萬元的限時優惠，將起售價下探到了8.98萬元。而此次推出的秦PLUS DM-i榮耀版車型更是在此基礎上，把價格再往下拉低1萬元，較五菱星光、長安啟源A05的價格都要低上不少。

「這一價格將橫掃大部分合資A級燃油車，對合資品牌會帶來巨大衝擊」，有業界人士稱。

中國車評「向北不斷電」也發文指出，2023年國內A級轎車總銷量約440萬，其中340萬是燃油車。比亞迪推出7.98萬的兩款車不到24小時，就收到海量訂單。比亞迪今年在A級車市場的銷量很可能突破100萬輛，將進一步擠壓A級傳統燃油車市場。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130220