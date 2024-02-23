輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC節目主持人克芮麥（Jim Cramer）今天表示，他認為人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳比握有特斯拉（Tesla）等企業的馬斯克更有遠見。

克芮麥在CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）中說：「我覺得馬斯克（Elon Musk）可以看到不遠的未來，但黃仁勳想的是把改變世界樣貌的整個模式傳承下去。」

克芮麥的「慈善信託」（Charitable Trust）長期投資輝達，他多年來一直相當推崇黃仁勳，甚至把自己的狗改名為「輝達」，並將黃仁勳比為文藝復興時期的全才人物達文西（Leonardo da Vinci），這次又將黃仁勳與美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）相提並論，說這兩人的成就在他們各自領域都是無人可及。

克芮麥還說：「黃仁勳一手創造了產業革命，馬斯克則一手創造了能（將想法）化為現實的方式...兩種情況無疑都很傑出，但自行創造一波產業革命，就像發明織布機、發明火車、發明汽船，有誰能做到？」

輝達昨天公布的新一季財報超出了華爾街的極高預期。這家公司在截至今年1月的季度財報中交出優於預期的成果，並持續看好本季走勢，證明自2022年底由聊天機器人ChatGPT引領的生成式人工智慧（AI）熱潮仍蒸蒸日上。

輝達生產的晶片是這波熱潮核心，為支援ChatGPT和其他AI應用程式提供了訓練模型所需的運算能力。隨著微軟（Microsoft）等雲端運算供應商為這項技術投入大筆資金，過去一年輝達的產品也因此供不應求。

輝達的市值也不斷暴增。根據今天的股價，輝達在美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）是第3大最有價值企業，市值逼近1.9兆美元，只遜於微軟和蘋果（Apple）。

馬斯克旗下的電動車大廠特斯拉同樣是最有價值的美國企業之一，今天市值約為6150億美元。（譯者：曾依璇/核稿：侯姿瑩）1130223