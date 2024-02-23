更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感疫情估3月初前再起 3/5起開放全民公費打疫苗
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

2024/2/23 15:13（2/23 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達創辦人黃仁勳（左）。（中央社檔案照拚）
輝達創辦人黃仁勳（左）。（中央社檔案照拚）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC節目主持人克芮麥（Jim Cramer）今天表示，他認為人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳比握有特斯拉（Tesla）等企業的馬斯克更有遠見。

克芮麥在CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）中說：「我覺得馬斯克（Elon Musk）可以看到不遠的未來，但黃仁勳想的是把改變世界樣貌的整個模式傳承下去。」

克芮麥的「慈善信託」（Charitable Trust）長期投資輝達，他多年來一直相當推崇黃仁勳，甚至把自己的狗改名為「輝達」，並將黃仁勳比為文藝復興時期的全才人物達文西（Leonardo da Vinci），這次又將黃仁勳與美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）相提並論，說這兩人的成就在他們各自領域都是無人可及。

克芮麥還說：「黃仁勳一手創造了產業革命，馬斯克則一手創造了能（將想法）化為現實的方式...兩種情況無疑都很傑出，但自行創造一波產業革命，就像發明織布機、發明火車、發明汽船，有誰能做到？」

輝達昨天公布的新一季財報超出了華爾街的極高預期。這家公司在截至今年1月的季度財報中交出優於預期的成果，並持續看好本季走勢，證明自2022年底由聊天機器人ChatGPT引領的生成式人工智慧（AI）熱潮仍蒸蒸日上。

輝達生產的晶片是這波熱潮核心，為支援ChatGPT和其他AI應用程式提供了訓練模型所需的運算能力。隨著微軟（Microsoft）等雲端運算供應商為這項技術投入大筆資金，過去一年輝達的產品也因此供不應求。

輝達的市值也不斷暴增。根據今天的股價，輝達在美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）是第3大最有價值企業，市值逼近1.9兆美元，只遜於微軟和蘋果（Apple）。

馬斯克旗下的電動車大廠特斯拉同樣是最有價值的美國企業之一，今天市值約為6150億美元。（譯者：曾依璇/核稿：侯姿瑩）1130223

#CNBC
#馬斯克
#黃仁勳
#輝達
延伸閱讀
輝達向美證管會提交文件 首度稱華為是最大對手日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓台股漲36點寫收盤新高18889點 本週上揚281點
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Neuralink首例人腦晶片移植 馬斯克：患者可靠意念控制滑鼠
172.30.142.195