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台股漲36點寫收盤新高18889點 本週上揚281點

2024/2/23 14:24（2/23 14:32 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北23日電）輝達（NVIDIA）財報報喜，激勵美股22日大漲，帶旺台股今天早盤強攻萬九大關創下新高。盤中漲勢收斂，萬九大關、18900點接連得而復失，指數終場上漲36.41點，收在18889.19點，仍改寫收盤新高；本週上揚281.94點，連6週上漲。

台股今天開高走高，早盤一舉攻上19012.38點，尾盤漲勢收斂，終場加權指數上漲36.41點，收在18889.19點，漲幅0.19%，成交金額新台幣4439.45億元；櫃買指數下跌0.19%，電子股上漲0.52%，金融類股下跌0.47%。

晶圓代工廠台積電今天收盤上漲5元，收697元，漲幅0.72%。輝達財報展望優於預期，但AI概念股多數漲多拉回，僅高價股緯穎終場上漲2.6%。

半導體設備商家登今天表現強勢，終場收在470元，上漲41元，漲幅9.56%；家登去年營收50.77億元，創歷史新高，年增13%，公司看好今年在先進光罩、晶圓傳載及航太事業3大動能發威下，持續戰新高。

觀察今天盤面上表現強勢的族群為半導體、電機機械、化學工業類股，終場分別上漲1.13%、1.54%及0.68%；塑膠、電器電纜、航運族群拉回修正，收盤分別下跌1.11%、1.09%及1.15%。

法人分析，輝達財報正面效應雖持續發酵，但AI概念股前波漲高後利多鈍化，資金轉向布局落後補漲個股，另外觀察今天量能仍超過4000億元，顯示市場情緒不悲觀，後續則要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策相關動態，及下週登場的全球行動通訊大會（MWC）是否為AI族群帶來點火題材。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130223

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