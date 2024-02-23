上市公司總市值首度突破60兆元 台股新里程碑
2024/2/23 16:22（2/23 17:39 更新）
（中央社記者曾仁凱台北23日電）輝達（NVIDIA）財報超預期，激勵台股持續創高，根據證交所最新統計，今天台股收盤，上市公司總市值來到新台幣60.02兆元，首度衝破60兆元大關，刷新歷史紀錄。
輝達財報亮眼，打敗市場預期，推升輝達22日股價大漲16.4%，台股跟著開香檳，今天早盤指數最高衝上19012點，隨後賣壓出籠，漲幅收斂，終場收在18889點，漲36.41點，換算市值增加1149億元。
根據證交所最新統計，今天上市公司總市值一舉衝上60.02兆元，首度飛躍60兆元大關，創下史上新高，也為台股再立下新里程碑。（編輯：張均懋）1130223
延伸閱讀台股漲36點寫收盤新高18889點 本週上揚281點輝達股價飆市值增2770億美元 創華爾街新紀錄台積電全球布局邁向新里程碑 同步擴大台灣投資輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見黃仁勳身價隨輝達飆漲 即將躋身全球前20富豪
- 上市公司總市值首度突破60兆元 台股新里程碑2024/02/23 16:22
- 2024/02/23 15:03
- 2024/02/23 14:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股303.33億元