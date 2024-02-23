上市公司總市值首度突破60兆元 台股新里程碑

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）輝達（NVIDIA）財報超預期，激勵台股持續創高，根據證交所最新統計，今天台股收盤，上市公司總市值來到新台幣60.02兆元，首度衝破60兆元大關，刷新歷史紀錄。

輝達財報亮眼，打敗市場預期，推升輝達22日股價大漲16.4%，台股跟著開香檳，今天早盤指數最高衝上19012點，隨後賣壓出籠，漲幅收斂，終場收在18889點，漲36.41點，換算市值增加1149億元。

根據證交所最新統計，今天上市公司總市值一舉衝上60.02兆元，首度飛躍60兆元大關，創下史上新高，也為台股再立下新里程碑。（編輯：張均懋）1130223