台積電磁吸效應 日本半導體聚落壯大台資金融搶商機

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（中央社記者張建中、張璦、謝方娪、蘇思云、潘姿羽台北23日電）台積電日本熊本廠將於24日開幕，第4季量產。在台積電的磁吸效應下，日本半導體聚落日益壯大，檢測業者閎康與汎銓陸續前往日本設立據點；隨著產業鏈紛紛前往九州發展，也帶動台資銀行齊步設立據點、卡位商機。

台積電在熊本投資設立晶圓廠，熊本縣知事蒲島郁夫稱為百年一遇的重大機會。至少有40家半導體相關企業前往熊本布局，富士軟片公司今年1月決定在熊本廠增產半導體材料，化學機械研磨設備廠荏原製作所多次獲得台積電卓越表現優良供應商獎，計劃在熊本建新廠。

台灣半導體產業鏈也紛紛前往日本布局，閎康早在2019年應日本最大車廠豐田汽車邀請，成立名古屋實驗室，就近與豐田上下游公司合作。隨著台積電選擇熊本作為製造基地，閎康跟進前往九州熊本設立日本第2實驗室，2023年9月開幕，支持大客戶。

閎康因交期僅短短1天，遠比日本同業的7天快速，業務不斷擴張，名古屋實驗室2022年營運順利轉盈，目前員工人數近100人。

閎康熊本實驗室已通過數個半導體大廠認證，預計第1季明顯貢獻營收，員工人數約50人。閎康規劃熊本實驗室以材料分析為主，由於客戶需求保持強勁，閎康著手評估建置日本第3實驗室。

汎銓在經過3年評估後，決定於日本東京設立據點，預計第3季啟用，提供日本客戶在地半導體先進製程材料分析服務。汎銓指出，半導體群聚狀況和運輸便利性是選擇據點的考量要素。

崇越2022年成立峻川商事株式會社，2023年8月在熊本設立營業所，就近提供大客戶倉儲物流、技術服務、市場分析、特殊化學品倉儲等服務。此外，近年聯電、力積電、華邦電也紛紛插旗日本半導體市場。

除半導體及化學相關供應鏈外，金融業也積極前進日本布局。台灣銀行設置福岡代表人辦事處，預計3月22日開幕，台銀董事長呂桔誠表示，台銀作為台灣半導體業的支持者，支持其國際布局，將與日本當地領導銀行合作，提供整合性服務，同時也會持續就當地潛在利基市場，評估是否設置營業據點。

台新銀行將在現有東京分行底下增設福岡出張所，預計今年上半年開業。台新金總經理林維俊表示，熊本已有很好的半導體生態系，台積電臨門一腳，將台資企業帶往日本，相信一定會挹注日本經濟，而有台資企業的地方，銀行業就應提供金融支援。

中信銀子行日本東京之星銀行指出，看好熊本商機及地理位置優勢，去年底正式成立東京之星熊本事務所，首要任務是提供九州具有發展潛力的優質客戶相關個人及企業開設帳戶、存放款及匯兌諮詢服務。

玉山銀行福岡分行則在去年7月開業。玉山金控董事長黃男州表示，玉山銀是第一家在九州設立分行的台資銀行，未來將拓展當地供應鏈布局，掌握再生能源商機及在地特色業務，促進日本和台灣企業相互投資與交流。

合庫銀行考量日本製造業景氣復甦可期，加上近期台積電至當地增設生產線，有望帶動相關中小企業發展，因此申設東京分行，提供台資及當地企業金融服務。彰化銀行也看好台積電等台商赴日投資，將設立大阪出張所，擴展市場。

台積電設廠效應逐步擴大，不僅產業鏈瞄準相關商機，積極展開布局，日本各界也寄予厚望，預期至2030年可望創造數十兆日圓的經濟效益。（編輯：張良知、潘羿菁）1130223