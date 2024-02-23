台積電助日晶片業走上漫漫復興路 新創公司受矚

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（中央社東京23日綜合外電報導）台灣積體電路製造股份有限公司將於明天舉行熊本廠開幕典禮，有分析師表示，台積電無疑將穩居全球晶圓代工龍頭地位，但對日本透過新創公司拚世界第2的前景抱持保守觀望態度。

路透社報導，台積電赴日設廠被視為激勵了對經濟安全至關重要的半導體產業投資，日本政府同時希望透過支持國內晶圓代工新創公司Rapidus獲得更大的回報。

麥格理資本證券公司（Macquarie Capital Securities Ltd.）日本研究部主管達米安．宋（Damian Thong，音譯）表示：「台積電在日本設晶圓廠的潛力確實獲得半導體產業各方支持。」

他說：「他們繞著它建立了雪球效應。」

根據產業研究機構「集邦科技」（TrendForce）說法，到了2027年，台灣預計將掌控2/3晶圓代工先進製程產能，領先地位受到美國積極擴張蠶食，日本的全球市占則增至3%。

日本的宏偉願景是透過Rapidus打造出本土冠軍。Rapidus是由業界資深人士領導，目標是2027年起在北海道大規模生產尖端晶片。

Rapidus是台積電的潛在競爭對手之一，正與國際商業機器公司（IBM）和比利時微電子研究中心（Imec）合作，但業內許多人士對其成功前景抱持懷疑態度。

達米安．宋表示：「我相信台積電將穩居龍頭地位，但日本將設法證明確實有當老二的本事。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130223