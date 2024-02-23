台積電設廠 熊本工商領袖：迎接明治維新以來的黎明

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（中央社記者楊明珠、張建中熊本22日電）台積電將於24日舉行熊本廠開幕典禮，熊本工商界領袖久我彰登今天接受中央社專訪表示，熊本正迎接明治維新以來的黎明，是大好機會，100多年前，熊本是九州的要衝，有「熊本鎮台」一詞，後來被福岡取代，但現在熊本因台積電設廠，取回要衝位置。

熊本商工會議所及熊本經濟同友會今年1月5日舉行新春團拜會時，久我彰登（鶴屋百貨店董事長）針對台積電在熊本縣菊陽町設廠一事致詞表示，「熊本正迎接明治維新以來的黎明。」台積電在熊本設廠，被視為百年一遇或千年一遇的良機。

久我今天接受中央社專訪時被問及此事時表示，明治維新是1868年，1872年熊本是當時日本國防的要衝，陸軍部隊設於熊本，「熊本鎮台」一詞正可形容熊本的重要性。熊本原是九州最核心的地方，但二次大戰後，日本政府採取貿易立國的方針，因熊本沒港，於是福岡縣變成九州的核心地。

現在因為台積電與索尼（Sony）半導體製造公司等在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），熊本「鹹魚翻身」，再度成為九州的要衝。

久我說，台積電的龍頭地位與特殊性眾所皆知，以台積電熊本廠為中心，各種產業進駐，熊本正面臨大變革，所以就如同「熊本鎮台」那樣，熊本地位受肯定，熊本正面臨大變革、大震撼。

熊本縣位於日本的九州，九州以前曾發展半導體，有「矽島九州」之稱，但後來沒落。現在因為台積電在熊本設廠，有人說「矽島九州」將東山再起，但也有人指出，不是東山再起或復甦，而是「新生矽島九州」誕生了。久我也認為，「新生矽島九州」一詞名符其實，畢竟「矽島九州」曾一度死寂。

台積電2021年宣布在熊本設廠後，索尼（Sony）集團、三菱電機、SUMCO、京瓷等大企業紛紛在九州進行半導體事業的大型投資。富士軟片公司今年1月也在熊本縣菊陽町的半導體材料工廠增添新的生產設備。產業機械大廠荏原製作所今年6月將在熊本縣南關町的半導體製造設備生產據點興建新廠房。

除了熊本縣，半導體大廠羅姆（Rohm）今年也將在九州的宮崎縣國富町興建生產用於汽車或產業機械的功率半導體的新廠，投資額約3000億日圓。

被中央社記者問及「台積電熊本設廠帶來的經濟效益究竟有多大」，有一說是10年20兆日圓，也有說法指出是6.9兆日圓。

久我表示，九州經濟調查協會去年12月所做的預估，是包括台積電第一、二廠，如果投資額是3.2兆日圓的話，半導體產業聚集熊本縣，到2030年為止的10年間經濟效益是10.5兆日圓。不過，這不包括住宅投資以及與民生有關的基礎建設的投資。所以說，經濟效益可能達數十兆日圓。

久我說：「台積電熊本廠花了2年多的時間準備，總算等到要開幕了，雖然工廠生產線還沒正式開工，但目前已有1700人開始在新廠工作，正式的TSMC/JASM的經濟效益就要來臨了，我非常期待。」

現在有所謂日本政府要「打造第二個熊本」的說法，主要是半導體不僅與手機、汽車，也與飛彈等電機產品有關，是左右一國的經濟力與軍事力的重要物資。1980年代日本半導體市占率占一半以上，後來降至約10%。現在日本政府備妥4兆日圓要補助半導體產業，這包括對台積電的第一廠提供最多4760億日圓，對Rapidus公司提供最多1兆73億日圓的補助。

久我表示，就連美國的半導體大廠也要進駐日本，不過，每一企業風格各有千秋，台積電生產晶圓的作法並非獨占性（monopoly）的，可和各種企業聯手合作製造，磨練出各種技術，因此在各國半導體企業來日本投資的廠商當中，台積電是發展性最高的。

對於台積電進駐熊本，他認為有好有壞。熊本的農業生產量是全國第5名，台積電進駐的那一帶土地，是畜產業與農地，今後如何取得平衡，是有待解決的課題。不過，整體來看，熊本土地還有很多，問題一定能迎刃而解。

久我在訪談時努力宣傳熊本的好，包括熊本還有很多土地，熊本的水資源豐富，氣候怡人。他還說，熊本美食多，是適合工作、居住的地方，各種條件很符合半導體工廠進駐。

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他強調，半導體需要有水資源，熊本阿蘇山一帶的雨水經年累月積存在地下，形成熊本的天然水的水缸，如果運用台積電的技術的話，可汲起那些水，將使用的水淨化再利用。

訪談最後，他突然笑著說：「現在大家的薪水都高漲了。付不出高薪的企業，就得面臨員工離職。期待台灣人來熊本工作。」他認為，台灣人和熊本人有很多類似的地方，包括積極度高，工作能力強，尤其是個性開朗，一定能成為好朋友。（編輯：楊昭彥）1130223