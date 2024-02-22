中國擴成熟製程半導體產能 專家：台廠應創新國際化
（中央社記者張建中新竹22日電）中國大舉擴張半導體成熟製程產能，引發全球成熟製程產能過剩疑慮，半導體廠高度警戒，投資界也關注可能的影響。「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）撰文示警，產業專家建議，台灣廠商應產品創新，並提升國際化。
成熟／先進製程是什麼？
半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。
目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。
成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。
來源：國際半導體產業協會
盛群（6202）、力積電（6770）等多家台灣IC設計與晶圓代工廠證實，感受到來自中國廠商競爭的壓力。盛群指出，中國對手採取低價策略，會使得客戶持續要求降價；力積電說，中國新增產能很多，價格「蠻激進」，客戶會以中國廠商的價格議價，確實有壓力。
工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，中國政府大量補貼，讓中國半導體廠無視市場需求情況，肆無忌憚的擴張產能，將成熟製程產品低價銷往全世界，打亂自由市場秩序。
楊瑞臨認為，美國強力圍堵中國先進製程，是引發中國加大力道補助廠商擴充成熟製程的主因。中國業者即便虧損依然殺價競爭，不是自由市場的正常行為，台灣、美國及歐洲半導體廠營運都會受到影響；此外，中國生產的晶片有「後門」風險，隱含資安、國安疑慮。
他預期，如果中國不調整大幅擴充成熟製程產能的動作，美國不排除可能出手反制中國的低價傾銷作為，作法應會與圍堵先進製程採取技術管制不同，可能提高關稅或禁止中國產品進口，保護廠商免於中國競爭衝擊。
面板、發光二極體（LED）、太陽能等產業皆經歷過中國廠商低價競爭的慘烈經驗，楊瑞臨表示，面板、LED及太陽能製程簡單，半導體成熟製程工序相對複雜，不致重現面板及LED業慘況；不過台灣半導體廠仍不可輕忽，應盡速做好因應準備。
面對中國廠商的競爭，半導體業者多轉向中國對手無法供應的產品市場，如力積電朝向整合邏輯和記憶體的3D堆疊、利用矽穿孔進行異質整合，並以記憶體技術生產中介層發展。
楊瑞臨說，美中科技戰不會停歇，美國對於中國的技術管制政策不會改變，中國與自由市場可能進一步脫鉤。台灣廠商一方面產品要創新，同時要強化國際化；此外，企業內部應設「防火牆」，服務中國和自由市場的人員及產品應有所區隔。（編輯：張良知、潘羿菁）1130222
- 中國擴成熟製程半導體產能 專家：台廠應創新國際化2024/02/22 10:11
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