突破美國限制 中國官方大舉挹注高科技晶片產業

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（中央社台北20日電）中國安徽省與上海市近期相繼發布今年重點投資項目清單，主要集中於半導體與DRAM等領域的產業，凸顯北京亟欲突破被美國「卡脖子」的限制。

上海市發展和改革委員會官方公眾號「上海發展改革」，昨天公布今年的「上海市重大工程清單」，準備安排共191項正式計劃。

香港南華早報今天報導，取得上海市補助的191項計劃中，16項與半導體產業有關，像是中芯國際目前正在興建的兩條12吋晶圓生產線，還有華為將在上海青浦區打造的研發中心。

華為在青浦區闢建的設施，也將投入於半導體、無線網路與物聯網的研發，並預計今年6月啟用後，計劃大舉招募3萬5000名研究人員。

華府以國家安全為由把中芯國際與華為列入貿易黑名單，沒有美國的首肯，這兩家業者無法取得國外的半導體技術。

不過去年由華為發表、採用中芯國際以荷蘭艾司摩爾（ASML）生產較舊款曝光機製成的7奈米智慧型手機晶片，一度震驚國際。

北京當局反制美國遏止中國取得先進晶片，中國半導體龍頭中芯國際與電信巨賈華為是北京寄望的要角，因此這兩家企業是今年獲得上海市資金挹注的最大受惠者。

此外，生產製成半導體設備的中微公司也獲得上海市政府的注資。

另一方面，據安徽省18日發表的「安徽省有效投資專案行動方案（2024）」，為促使在動態隨機存取記憶體（DRAM）領域取得技術突破，今年安徽將給予更多支持。

雖然韓國三星、SK海力士與美光科技是DRAM產業的全球執牛耳業者，不過中國正力圖迎頭趕上。

中國專門生產DRAM的長鑫存儲技術有限公司總部即位於安徽省會合肥，並製造中國首款低功耗雙倍資料速率5（Low-Power Double Data Rate 5）的DRAM晶片，試圖拉近與國外產品的差距。

近年中國官方不惜重本力挺本土半導體企業，尤其是美國鎖定可能有助於中國軍事現代化的產業後，像是在2022年，當局補助登記在案的190家本土半導體公司，總額超過人民幣121億元（約新台幣529億元）。

中芯國際則是先前獲得最多補助的半導體業者，金額總計高達19億5000萬元。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130220