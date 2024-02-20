荷蘭憂ASML產品用於中國軍事 撤回部分出口許可

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（中央社阿姆斯特丹19日綜合外電報導）荷蘭貿易部長范李文表示，由於擔心半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）的電腦晶片設備將被用於中國軍事目的，當局近來決定撤回艾司摩爾對中出口部分產品的許可證。

路透社報導，總部位於荷蘭的艾司摩爾是歐洲最大科技公司，在全球微影製程（Lithography）系統市場占據主導地位。電腦晶片製造商必須仰賴微影製程系統以協助製造積體電路。

范李文（Geoffrey van Leeuwen）在2月5日的報告中寫道：「中國著眼於引進外國專業技術，包括荷蘭在微影製程領域的專業知識，以促進其在軍事技術發展自給自足。 」

范李文說，艾司摩爾的工具用以製造可用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」的先進半導體，荷蘭政府在審查出口許可的決定時，會聚焦於「不良最終用途的風險」。

在美國施壓下，荷蘭政府去年要求艾司摩爾出口中階「深紫外光曝光機」（Deep Ultraviolet lithography, DUV）設備前必須申請許可。艾司摩爾最先進工具則從未在中國銷售。

荷蘭改革派「新社會契約黨」（NSC）議員澤迪克（Femke Zeedijk）在國會提問說，為何政府起初授予艾司摩爾向中國未公開客戶出口多種工具的許可證，後來又迅速撤回。

范李文的回答迴避了這個問題，他補充說，自去年9月祭出相關許可證規定以來，「已多次批准向中國出口先進半導體設備」。而今年預計將接獲約20起這類申請，但未具體說明有多少來自中國。

澤迪克提出的若干問題，例如荷蘭是否應美國政府要求撤銷這些許可證，則未獲得回應。

澤迪克今天告訴路透社：「我不是說不存在安全問題，或這項決定是錯的，但我想了解更多資訊。外界認為，除了安全風險之外，背後還有經濟原因。」

艾司摩爾已於今年1月1日證實，荷蘭政府已撤銷部分向中國出口晶片製造設備的許可證。

艾司摩爾表示，根據相關規定，公司不會向中國出口任何NXT:2000i或更先進工具，且由於美國相關限制措施，公司也無法向「少數」中國廠商出口NXT:1970和 NXT:1980i產品線。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130220