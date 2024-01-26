更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃
首頁 / 兩岸

路透：ASML證實再多一款曝光機不能出口中國

2024/1/26 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）首次證實，美國去年10月祭出的規定，直接限制該公司對中國出口規格較低的NXT:1970i深紫外光曝光機，而這產品不在荷蘭要求獲得出口許可的範圍內。

環球網24日報導，荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）執行長達森（Roger Dassen）當地時間24日發布2023年第四季及全年財報，指荷蘭及美國最新頒布的出口管制法規已經生效，預期今年艾司摩爾不會獲得向中國運送NXT:2000i及以上的浸潤式深紫外光曝光機（DUV）的出口許可。

達森又指，個別中國先進晶片製造晶圓廠將無法獲得發運NXT:1970i及NXT:1980i浸潤式深紫外光曝光機的許可證。

路透社25日報導，這是艾司摩爾首次公開證實，美國的規定直接限制該公司對中國出口規格較低的NXT:1970i曝光機，而這產品並不在荷蘭要求獲得出口許可的範圍內。

報導引述達森表示，仍然預期中國對較舊規格曝光機的需求將保持「非常非常穩定」。

報導引述艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，中國會持續對較舊規格的半導體設備有需求，因為中國很多日常設備，及大型太陽能及電動車產業，也需要較舊規格的晶片，「他們完任依賴進口」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

自從美國限制對中國半導體產品及設備出口，艾司摩爾從2019年起已限制向中國出售最先進的極紫外光曝光機（EUV）。

據中國媒體財新報導，NXT:1970i首次出貨的時間是2013年，是2016年首次出貨的NXT:1980i的上一代產品。NXT:1970i不能出口到中國，意味著部分中國晶圓廠只能從艾司摩爾購得2013年首次出貨的NXT:1965Ci曝光機，落後目前最先進的NXT:2100i五代。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130126

#中國
#艾司摩爾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24