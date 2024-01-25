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半導體復甦 ASML股價飆漲近10%創歷史新高

2024/1/25 05:03（1/25 07:43 更新）
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圖為ASML位於荷蘭費爾德霍芬的總部外觀。（路透社）
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（中央社荷蘭費爾德霍溫24日綜合外電報導）荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）股價今天收盤飆漲近10%，創下歷史新高。此前ASML去年第4季財報優於預期，積壓訂單增加，顯示電腦晶片市場復甦。

路透社報導，ASML今天在荷蘭阿姆斯特丹股市收盤飆漲9.7%，來到每股775.80歐元，市值首度突破3000億歐元。

ASML的高階晶片生產設備新訂單將來自台積電等企業，台積電為蘋果（Apple）及輝達（NVIDIA）生產晶片，且是ASML的最大客戶。

InsingerGilissen分析師伏斯蒂格（Jos Versteeg）表示，在台積電上週公布財報顯示良好的業績和前景後，人們期盼提高2024年展望，但他們仍有一點保守。他指出，隨著終端市場持續復甦，ASML可能將在今年稍晚上調財測。

英特爾（Intel）、三星（Samsung）、SK海力士公司（SK Hynix）及美光（Micron）也使用ASML的頂級設備。（譯者：陳正健）1130125

#ASML
#股價
#半導體
#台積電
#晶片
#路透社
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