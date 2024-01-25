半導體復甦 ASML股價飆漲近10%創歷史新高
2024/1/25 05:03（1/25 07:43 更新）
（中央社荷蘭費爾德霍溫24日綜合外電報導）荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）股價今天收盤飆漲近10%，創下歷史新高。此前ASML去年第4季財報優於預期，積壓訂單增加，顯示電腦晶片市場復甦。
路透社報導，ASML今天在荷蘭阿姆斯特丹股市收盤飆漲9.7%，來到每股775.80歐元，市值首度突破3000億歐元。
ASML的高階晶片生產設備新訂單將來自台積電等企業，台積電為蘋果（Apple）及輝達（NVIDIA）生產晶片，且是ASML的最大客戶。
InsingerGilissen分析師伏斯蒂格（Jos Versteeg）表示，在台積電上週公布財報顯示良好的業績和前景後，人們期盼提高2024年展望，但他們仍有一點保守。他指出，隨著終端市場持續復甦，ASML可能將在今年稍晚上調財測。
英特爾（Intel）、三星（Samsung）、SK海力士公司（SK Hynix）及美光（Micron）也使用ASML的頂級設備。（譯者：陳正健）1130125
延伸閱讀微軟市值首破3兆美元 成史上第2家「3兆俱樂部」企業輝達AI晶片布局 專家：中國推降規版、海外攻高階版金融時報：中國企業拆電腦輝達遊戲顯卡 改造開發AI工具紐約時報：曝光機成中美晶片衝突關鍵角色
- 2024/01/25 11:06
- 2024/01/25 09:41
- 2024/01/25 09:11
- 半導體復甦 ASML股價飆漲近10%創歷史新高2024/01/25 05:03
- 2024/01/24 15:47
- 2024/01/24 11:04
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
傳台積電在嘉義擴廠 張善政：選舉操作