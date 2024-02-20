晚安小雞被判刑2年 柬埔寨向中國通報

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（中央社台北20日電）台灣網紅「晚安小雞」與阿鬧直播造假遭柬埔寨判刑2年，柬方已向當地的中國使館通報。中國駐柬埔寨大使館昨天發布「領事提醒」聲稱，在繼續維護「包括台灣同胞在內」的在柬同胞合法權益同時，絕不袒護違法犯罪。

施亞努港省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。

中國駐柬使館19日晚間發布「領事提醒」聲稱，近日，兩名台灣網紅在柬埔寨拍攝了損害柬國家形象的造假影片，柬法院已依法對二人進行判決。事發後，柬西哈努克省政府及時向中國使館駐西哈努克領事辦公室通報有關情況，「我館要求柬方在保障當事人合法權益的前提下依法依規處理」。

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中國駐柬使館宣稱，提醒在柬中國同胞務必遵守當地法律法規、尊重當地的風俗習慣，注意個人言行，切勿從事不法行為，網路不是法外之地。使館在繼續維護「包括台灣同胞在內」廣大在柬同胞合法權益的同時，也絕不袒護在柬涉中國人的違法犯罪行為。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）昨天強調，為防止造假事件持續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者。「晚安小雞」與阿鬧在柬埔寨刑滿後將被驅逐出境，並列入黑名單。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130220