平價招徠 日媒：中國電商平台在日本掀起熱潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）日經中文網今天報導，在日本消費者傾向節約的背景下，中國電商平台憑藉平價和品質在日本的業務以驚人速度擴張，逐漸趕上日本3大電商—亞馬遜、樂天及Yahoo購物。

報導說，中國電商拚多多旗下Temu進入日本市場半年，今年1月用戶已突破1500萬人，達到3大電商平均用戶的5成以上。

平價是Temu的最大武器，像890日圓（約合新台幣186元）的T恤、360日圓的小背包，促銷活動中都是低價商品。

一名住在東京的主婦指過去一直在樂天購物，現在用Temu愈來愈多，因為「價格便宜，設計也不差」。

報導提到，大搞促銷活動是Temu在日本受歡迎的另一大原因。本著先虧損、後盈利的方式，Temu在日本每天發放數千日圓的優惠券，藉此搶占市場。

一名日本電商平台高管表示，Temu若繼續擴大勢力，可能對亞馬遜等造成威脅，雖然後者在產品及配送方面毫不遜色，但Temu的低價和大規模促銷具有優勢。

從事平價快捷時裝銷售的SHEIN，1月用戶數量達839萬人，為去年同期的2.3倍，已超過部分日本同業，使用的正是與Temu同樣策略。

不過，香港經濟日報分析，中國電商平台大舉進軍海外仍非一帆風順，UNIQLO去年底就向法院提訴控告SHEIN販售仿冒商品，要求頒令禁售。

日媒估計，中國電商愈來愈多地受到競爭對手敵視；在美國，Temu和SHEIN近年也多次遭到國會點名，指其出售新疆「強迫勞動」產品及侵犯智慧財產權，影響美國的利益。（編輯：周慧盈/邱國強）1130221