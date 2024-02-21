黑龍江體育館崩塌11死重大事故 51人被追責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）2023年黑龍江省齊齊哈爾第34中學體育館屋頂崩塌致11死，中國政府列為「重大事故」，據黑龍江官方發布的調查報告，有51名有關責任人被追責。

陸媒紅星新聞今天報導，近期黑龍江省應急管理廳公布這起事故調查報告顯示，除去2名責任人已因病死亡，建議不予追究責任，有51名有關責任人被追責，其中6人已遭司法機關採取強制措施，5人被建議移送司法機關處理。

另33名公職人員被建議給予黨內嚴重警告、政務撤職、專業技術崗位等降級等不同處分。

報告指出，這起意外事故是因違法違規修繕建設、違規堆放珍珠岩致使雨水滯留，導致體育館屋頂超過承載極限，造成瞬間坍塌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年7月23日下午，齊齊哈爾第34中學體育館屋頂突然全面崩塌，造成正在館內練球的10名女排隊員及1名教練喪生。事發後，當地公安人員齊聚醫院對家長維穩並遭家長質疑的畫面被廣傳，加上官方善後處置緩慢，引起中國社會強烈憤怒。

隨後中國國務院安委會向黑龍江省政府發布這項督辦通知書指出，齊齊哈爾市第34中學體育館發生重大事故，造成11人死亡。根據「重大事故查處掛牌督辦辦法」，安委會決定對這起重大事故查處實行掛牌督辦。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130221