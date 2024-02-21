中國進入雨雪最強時段 18省區市190個路段封閉

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（中央社台北21日電）中國部分地區雨雪天氣持續，今天進入最強時段，北京、河北、江蘇等18省（區、市）境內190個路段封閉，多地宣布中小學及幼兒園停課或延遲開學。

綜合央視新聞等陸媒報導，中國中央氣象台今早繼續6預警齊發，包括寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警及強對流天氣藍色預警。

據中央氣象台，預計今天起至23日，中國多個地區將出現劇烈降溫，華北南部、黃淮西部、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地將降溫攝氏12至18度，其中湖南南部、貴州東部、廣西北部等地部分地區累計降溫幅度可達20度以上。

23日前後，最低溫度0度線將南壓到江蘇、安徽南部至湖南南部、貴州南部一帶。

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報導說，面對寒潮來襲，江蘇宿遷全市各中小學及幼兒園今天停課一天；湖南益陽、湖北武漢中小學及幼兒園，除高中三年級一律延遲開學。

受降雪及路面結冰影響，截至上午7時，北京、河北、天津、山西、內蒙古、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、重慶、四川、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆18省市區境內190個路段封閉，2719個收費站關閉。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130221