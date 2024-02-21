中國房地產白名單推出滿月 162建案獲融資

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國住建部公布，截至20日，已有214個城市建立房地產融資協調機制，向商業銀行提出5349個房地產項目「白名單」，目前已獲得融資的有162個項目，共人民幣294.3億元。

這項房地產融資協調機制於1月建立，據央視新聞報導，截至2月20日，29省214個城市已建立此機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及5349個建案；已有57個城市162個建案已獲得銀行融資共人民幣294.3億元（約新台幣1295億元），較春節假期前增加113億元。

從建案數量占比來看，目前已獲融資的建案僅占已申請的「白名單」的3%。

另據中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行和部分股份制銀行有關數據，已對「白名單」項目審批貸款1236億元，正在根據項目建設進度需要陸續發放貸款。

中國多家房地產公司陷入流動性危機，多項建案無法完工，影響整體房市。

官方為出手救房市、救經濟，去年10月底於北京召開的中共中央金融工作會議強調「一視同仁地滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」。今年1月12日，中國住房城鄉建設部及金融監管總局發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」。1月26日，住建部召開的部署會議提出，這項機制支持的對象是「房地產專案」開發建設。

據報導，下一步，住建部要求各地繼續精準提出房地產項目「白名單」，城市房地產融資協調機制會根據條件篩選項目並推送給商業銀行，各銀行按照規程審查後放貸，對不予放貸的項目必須向金融監管部門報送「無法貸款的原因」，由城市政府及時協調解決。

此外，還要確保資金全部用於建案開發建設，嚴防資金被挪用於購地、償還債務或其他投資。（編輯：唐佩君）1130221