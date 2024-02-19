中國監管緊縮 今年迄今45家企業IPO終止審核

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（中央社台北19日電）在中國階段性緊縮IPO（首次公開發行股票）節奏背景之下，今年迄今僅新增受理1家企業IPO申請，多達45家企業的IPO被終止審核，其中多家曾因「業績下滑」遭監管部門約談。

中國證監會1月22日表示，強化發行監管，嚴把IPO入口關，同時堅持「應退盡退」，持續鞏固深化常態化退市機制。證監會還將堅持零容忍打擊不動搖，確實讓行政執法「長牙帶刺」。

陸媒第一財經19日報導，上述45家企業中，有17家申請滬市IPO、12家申請深市IPO、16家申請北交所公開發行。2月5至9日有7家企業被終止審核。整體來看，有43家也就是絕大部分是因主動撤回而終止審核，比重達95.56%。

值得關注的是，2014年以來，北交所IPO撤回量創新高。其中，1月終止審核的企業數量達到11家，單月終止審核量首次達到兩位數。

在北交所終止審核的IPO項目中，企業業績成長和營業能力也頻繁受到監管關注，多家IPO終止企業曾因「業績下滑」遭監管部門問話。

中國證監會主席吳清2月7日走馬上任後，證監會9日曾連續發出通報，對有公司申請IPO過程的詐欺行為以及多名證券從業人員買賣股票等違法行為開罰，再釋出「強監管」的訊號。

此後，證監會針對「上海思爾芯技術股份有限公司」申請科創板首發上市過程中的欺詐發行違法行為，作出行政處罰，指公司涉嫌在招股書中虛假記載財務數據。

經查，思瑞芯2020年虛增營收人民幣1536.72萬元（約新台幣6761萬元），占當年度營收的11.55%；虛增利潤總額合計1246.17萬元，占當年度利潤總額的118.48%。（編輯：唐佩君/邱國強）1130219