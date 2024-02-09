中國證監會連續開罰違法炒股及IPO 釋強監管訊號

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（中央社台北9日電）中國證監會主席吳清7日走馬上任後，今天證監會就連續發出通報，對有公司申請IPO過程的詐欺行為以及多名證券從業人員買賣股票等違法行為開罰，釋放出強監管的訊號。

中國證券監督管理委員會9日在官網通報，近日對上海思爾芯技術股份有限公司申請科創板首發上市過程中欺詐發行違法行為作出行政處罰。

證監會並指出，此案是新「證券法」實施以來，發行人在提交申報材料後、未獲註冊前，證監會查辦的首例欺詐發行案件。

通報說，證監會2021年底就發現發現當年8月申請上市的思爾芯涉嫌在招股書中虛假記載財務數據，經查，其2020年虛增營業收入人民幣1536.72萬元（約新台幣6761萬元），占當年度營業收入的11.55%，虛增利潤總額合計1246.17萬元，占當年度利潤總額的118.48%。證監會決定對思爾芯處以400萬元罰款；對多名公司高階主管分別處以100萬元到300萬元不等的罰款。

另外，證監會通報近期集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。對63人作出行政處罰，合計罰沒8173萬元，對1人作出終身證券市場禁入措施，並將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理。

證監會表示，證券從業人員不得買賣股票是法律基本要求。從2019年至2023年，已查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰。下一步，證監會將持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管。

兔年全年，上證綜指下跌12.22%，深成指下跌26.38%。儘管陸股封關前連續3天上漲，但股民疑慮仍在。

透過今天的通報，證監會表示，對財務造假、欺詐發行等違法違規行為，將以「零容忍」的態度堅決予以嚴厲打擊，切實維護市場秩序，保護投資者合法權益。（編輯：張淑伶）1130209