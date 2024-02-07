中國證監會主席背負股市壓力 吳清強硬監管聞名

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（中央社台北7日電）中國證監會主席易會滿今天被免職，他2019年上任時曾被網友稱讚「名字吉利」，5年後卻在陸股多日大跌之際下台。接任的吳清因強硬監管作風曾有「券商屠夫」之稱，能否重振股市表現，廣受關注。

陸股漲跌並非完全是中國證監會主席的職責，卻成為大陸民眾對他們評價的重要「記憶點」。

中共中央及國務院今天宣布前上海副市長吳清接替易會滿擔任中國證券監督管理委員會黨委書記、主席，也讓人想到過去3任證監會主席的「結局」大多欠佳。

2015年夏天，中國爆發股災，當年6月15日至7月8日的17個交易日，上證綜指暴跌32%，期間多次出現罕見的「千股跌停」、「千股停牌（暫停交易）」、「千股漲停」等極端現象。

當時的證監會主席是肖鋼，他接著在2016年初推出股市「熔斷機制」，本意是降低股災風險，結果進一步引發恐慌性下跌，上證指數跌至2016年1月27日的2638.3點，較2015年6月高點跌掉近半。熔斷機制實施不到一週就緊急喊停，是中國證券史上最短命的政策。

在股民指責證監會和肖鋼不作為的聲浪中，新華社2016年1月20日公布肖鋼被免職，由中國農業銀行董事長劉士余接任。肖鋼沒有再被安排財金要職，2018年1月調任第13屆全國政協委員。

劉士余上任後也曾受到股民期待，他在2年11個月的證監會主席任內，一大任務是整治資本市場亂象，上任後提出並落實「全面監管、依法監管、從嚴監管」。不過，受到內外因素影響，股市在他任內整體表現仍舊低迷，上證綜指下跌約9%。

易會滿2019年1月26日接替劉士余後，劉士余調任中華全國供銷合作總社理事會主任；同年5月，官方公布他涉嫌違紀違法，主動投案配合調查。

2019年10月，當局給予劉士余的處分是留黨察看2年並降為一級調研員，收繳其違紀違法所得。不過，2023年7月，劉士余被發現以「中國人民銀行總行參事」的身分低調復出；被罰後還能重獲任用，被認為是罕見的例子。

易會滿接任證監會主席時是中國工商銀行董事長，在銀行業有30多年經歷，上任之初也被股民寄予厚望。2019年1月26日至4月9日，上證綜指從2600點左右一路升至3288點，漲幅高達24.52%，不過好景不常。

鳳凰網財經指出，由於中美貿易戰，上證綜指在2019年5月跌破3000點大關。在易會滿任內，A股共有20次收盤跌破3000點，2024年1月以來，上證綜指更是屢次失守2900點甚至2800點。

易會滿今年底將滿60歲，目前還不清楚是否會獲安排新職。

今天接任證監會主席的吳清，在擔任上海市委副書記、政法委書記、副市長之前，曾在證監會工作，歷任機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

綜合界面新聞等陸媒報導，在此前證監會任職期間，吳清成功處置了2008年的券商風險，一度被稱為「券商屠夫」或「問題券商終結者」，擁有豐富的一線監管工作經驗；他也曾撰文對金融監管發聲，表示監管「不能留有縫隙」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130207