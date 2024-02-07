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首頁 / 兩岸

陸股大跌多日 中國證監會主席易會滿被免職

2024/2/7 18:08（2/7 18:47 更新）
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圖為中國證監會主席易會滿。（中新社）
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（中央社台北7日電）中國大陸股市先前持續多日大跌，眾多股民在網上表達不滿，引發海內外媒體關注。官媒今天報導，中共中央決定，任命前上海市副市長吳清為中國證監會黨委書記及證監會主席，免去易會滿職務。

新華社報導，中共中央決定，任命吳清為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。國務院決定，任命吳清為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿的中國證券監督管理委員會主席職務。

吳清出生於1965年4月出生，曾在中國證監會工作多年，擔任過證監會機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

2010年，吳清調職上海，任虹口區委副書記，之後接任 虹口區委書記。2016年5月，吳清回到金融系統工作，任上海證券交易所理事長、黨委書記；2018年1月任上海市副市長；2023年任上海市委副書記、政法委書記。

易會滿1964年12月出生，長期在中國工商銀行任職，2019年1月出任證監會黨委書記、主席。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1130207

#中國
#中國證券監督管理委員會
#易會滿
#吳清
#證監會
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