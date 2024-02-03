美國駐中使館發賀年短片 中國網友湧入留言求救A股

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（中央社台北3日電）美國駐中國使館新聞發言人曾蕾秋2日上傳賀龍年短片至微博，並回首過去一年最難忘的5件事，而中國網友則是湧入她的發片留言區呼籲救救A股，還有人說，後悔買入A股卻沒買美元。

曾蕾秋上傳的賀年片回顧去年難忘的5件事，包括美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年舊金山會晤，其次是多位美國高層官員與前飛虎隊老兵訪中，還有費城交響樂團巡演等。

她說，自從搬到北京以來，越來越習慣當地生活，包括冬天穿得像小土豆並穿秋褲，也很開心兩個兒子說流利中文與當地小朋友交流，並祝福大家龍年大吉，生龍活虎。

不過中國網友在影片的留言區回應，分享自己去年最難忘的事，幾乎都是哀號A股好慘：「股市暴跌」、「救救A股」、「股民扛不住了」、「難忘的事？我想想，emmm，今天創業板一度跌5%，算不算？」

也有網友懊惱說：「後悔一年前沒買入美元，卻買入了A股」、「後悔沒買美股ETF」、「炒股炒出國恨」、「2億股民。6億人家庭怎麼過年？」、「這裡假的太讓人憋屈，特別是股市。」

而德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）說，中國「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，中國網友藉著曾蕾秋的發片留言區嘲諷：「整個股市洋溢著歡樂的海洋」、「整個國家都洋溢在歡樂的海洋。」

人民日報2日刊發專訪科佩的報導。科佩說，去年4月訪中，明顯感受中國在住房、醫療、教育和基礎設施等方面的進步，「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」。

中國股市上週短暫慶祝行情後，本週持續走弱，三大指數昨天全部走跌，其中滬指盤中一度跌到2666.33點，刷新2020年3月底以來的新低；深成指與創指也都寫下波段新低。

而三大指數齊跌並創波段新低，顯示市場瀰漫擔憂與恐慌情緒，業內人士認為目前市場悲觀情緒到達極致，預計距離市場低點不遠。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130203