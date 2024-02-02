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中國股市欲振乏力 三大指數同創波段新低

2024/2/2 18:39（2/2 19:18 更新）
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中國股市示意圖。（路透社）
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（中央社台北2日電）中國股市上週短暫慶祝行情後，本週持續走弱，三大指數今天全部走跌，其中滬指盤中一度跌到2666.33點，刷新2020年3月底以來的新低；深成指與創指也都寫下波段新低。

在利多消息、降準激勵，以及央企股領軍之下，中國A股三大指數上週連續數日上漲，一掃陰霾。然而這波慶祝行情後繼無力，本週起不只全面熄火，股價更是一路下探，令投資人擔憂、恐慌。

綜合第一財經、證券時報報導，今天中國A股開低走低，三大指數開盤大幅下挫，過了中午後跌勢持續加速。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指），今天盤中一度下跌至2666.33點，創下2020年3月底以來的新低。跌勢一持續到下午2時30分左右，大量資金湧入，將滬指拉升近百點。最終收在2730.15點，跌1.46%。

據公開資訊，滬指的波段低點出現在2020年3月23日，當天以2656.5點作收。

除了滬指，深圳證券交易所成份股價指數（深成指）盤中曾下探至7840.62點，創2019年2月12日以來新低，最終收在8055.77點，下跌2.24%；創業板指數（創指）盤中最低點一度來到1512.06點，創2019年8月16日以來新低，最後以1550.37點作收，下跌2.43%。

今天滬深兩市的總成交額為人民幣8056.9億元（約新台幣3.46兆元）。

三大指數齊跌並創波段新低，顯示市場瀰漫擔憂與恐慌情緒，業內人士認為目前市場到達悲觀情緒極致，預計距離市場低點不遠。

報導引述鑫鼎基金首席經濟學家胡宇表示，最近市場擔憂雪球產品（與特定股票指數有關的高風險衍生性金融產品）和槓桿資金平倉風險，導致滬指快速跌破2700點，最低探至2666.33點。市場隨後快速探底回升，預計這是個極端的低點，春節前後市場會發生逆轉。（編輯：唐佩君）1130202

#中國
#滬指
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