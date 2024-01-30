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中國經濟成長放緩 28省下調財政收入預期

2024/1/30 17:58（1/30 18:27 更新）
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圖為人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國30個省分「今年地方一般公共預算收入預計增速」數據資料顯示，有28個省分下調收入增幅預期。分析指出，這與經濟成長放緩、結構性減稅降費、去年基期相對較高等有關。

第一財經今天報導，截至30日止，31個省分均召開地方兩會，除了青海外，可取得30個省分2024年地方一般公共預算收入預計增速數據資料，其中有28個省分下調增幅預期，包括廣東、江蘇、浙江、山東等；僅山西、江西上修預期。

地方下調財政收入增幅預期構成普遍現象，分析指出，經濟決定財政，推估這與中國經濟成長放緩有關，在內、外部複雜情勢下，經濟成長受到制約，廣東、湖南等地方都在預算報告中提到大環境問題。

地方下調財政收入增幅預期也與結構性減稅降費、去年基期相對地較高、非稅收入增加空間小等有關。

第一財經報導引述粵開證券首席經濟學家羅志恒的解讀表示，2024年多個地方下調財政收入預期，起於結構性減稅降費、未來不確定性等因素；中央要求落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新、製造業發展，政策性減收直接影響了地方財政收入。

中國人民大學財政金融學院教授呂冰洋指出，2023年底中央經濟工作會議提出「落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展」，今年稅收將加大支持科技研發稅費優惠政策落實力道，持續為製造業企業紓困解難，這是地方下修收入預期主要因素。

報導提到，受到2022年大規模退稅、減稅等因素影響，第一大稅種加值稅收入大減，使得地方2022年財政收入基期較低，成為2023年地方財政收入保持較高成長的原因。

一些省分2023年財政收入成長速度較快，有的甚至高達兩位數，這些省分去年財政收入呈現高基期，加上2023年下半年推出企業所得稅、個稅等稅收優惠減收，使得地方2024年財政收入增幅預期下修。（編輯：唐佩君）1130130

#中國
#中國經濟
#羅志恒
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