分析：中國青年就業難 耗盡積蓄無薪實習

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（中央社台北30日電）中國經濟持續放緩，年輕人失業率居高不下，於是回家靠父母資助、耗盡積蓄甚至忍受無薪實習，美國媒體報導說，他們知道就業市場很艱難，但沒有人想到竟會如此艱難。

紐約時報中文網今天報導，2019年畢業的納迪亞．楊（音）曾從事的私人補教業一度蓬勃發展，但2021年突然被政府打壓而瓦解。

於是她被迫從繁榮的沿海城市搬回家鄉，在20個月的時間裡備戰拚公職，花光人民幣3萬5000元（下同，約新台幣15萬2000元），最後還得靠父母支援，終於被延安市交通運輸局錄用。

新職月薪僅3000元比起以往月入7000元相差懸殊，但她自我安慰至少不用擔心被解雇，住房餐點還有補助，並說：「我就是說知足常樂，不然怎麼辦？」

去年才畢業的菲奧娜．秦（音）說，她2022年秋季開始丟履歷，目標向100份職位遞交申請，但疫情加上大環境不佳，所有求職都沒下文深感無助，並說：「你想，投一百個，沒什麼回覆，這是很恐怖的一個事情。」

上海某新聞媒體今年1月給她無薪實習機會，靠自己積蓄和父母資助，找到每月房租2600元的棲身之所，努力數月後取得全職職位，經此周折對於制定長期計畫她深感懷疑：「有太多意外了，現在盡量做好當下。」

2022年畢業的伊森．易（音）最初被中國吉利汽車聘用，負責報帳等行政事務，月薪7000元，但自認是管理學學士覺得工作內容太屈就而遞辭呈，但是尋找下一份工作期間，失望隨之而來。

他只做了3天服務員就辭職，之後受雇於酒店和遊樂園也待不久，最後來到上海被農業化學公司錄用，月薪5200元不如以往，才覺得自己有點自以為是，至少是太天真了。

中國許多大學生通常在秋季校園招聘期間拿到工作機會，但現在情況不同，同樣是2022年畢業的菲比．劉（音）儘管履歷投遞數十份，但一個都沒定下來，壓力太大而嚴重爆痘，為此看醫生花了大概500元。

之後字節跳動通知面試，她隨即求助於250元可獲得一個小時模擬面試的線上輔導，但繳了3次輔導費用還是沒錄取，而當時小紅書給她的實習工資一天僅150元，與他人在北京分租還得月攤3000元，以致壓力更大。

於是為準備其他面試只好請假，如此都得放棄半天的實習工資，爆痘益增又去看醫生，此時醫療支出已達千元，最後小紅書給她全職工作，年薪約為25萬元高於平均值，但回想自己首份全職到手如此難，心有餘悸。

報導說，當代中國青年出生在中國經濟最繁榮時期，成長過程中比父執輩擁有更多機會，生活更加舒適，也有著更高的期望，他們被告知，藉由努力工作和良好的教育，他們的未來幾乎是有保障的。

而如今，那些繁榮歲月正在消逝，許多中國年輕人的希望也在消逝。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1130130