中國1月份製造業PMI止跌 仍處於緊縮

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（中央社台北31日電）中國國家統計局今天公布，中國大陸1月份製造業採購經理指數（PMI）為49.2%，比上月上升0.2個百分點，連跌3個月後出現止跌，顯示製造業景氣略有回升，但仍處於緊縮期。

從企業規模看，大型企業1月份PMI為50.4%，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為48.9%，比上月上升0.2個百分點，低於臨界點；但小型企業PMI為47.2%，比上月下降0.1個百分點，也低於臨界點。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

據公布，中國大陸1月份非製造業商務活動指數為50.7%，比上月上升0.3個百分點，高於臨界點。分行業看，建築業商務活動指數為53.9%，比上月下降3.0個百分點；服務業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.8個百分點。

從行業看，鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於60.0%及以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數低於臨界點。

中國大陸1月份綜合PMI產出指數為50.9%，比上月上升0.6個百分點，也是連跌3個月後出現止跌。

陸媒第一財經報導引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，1月份PMI指數小幅回升，表明經濟趨穩因素有所增加。生產指數、採購量指數均有回升，表明企業生產有恢復跡象。同時也要注意到，訂單類指數仍然低於榮枯線，反映需求不足企業占比仍接近60%，需求收縮的制約仍然突出。

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東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前房市處於低迷狀態，不僅直接抑制房地產投資，而且還會導致消費信心受到一定衝擊。由此，儘管近期外需出現回暖勢頭，基建投資和製造業投資增速上行，但難以推動製造業PMI指數重返擴張區間。

王青表示，製造業PMI連續4個月處於收縮區間，充分顯示了穩增長的迫切性。第一季是穩增長的關鍵階段，除了已宣布的降準措施外，接下來貨幣政策可能繼續發力，在引導銀行加快信貸投放的同時，還有可能降息，即下調MLF（中期借貸便利）操作利率。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130131