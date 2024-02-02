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人民日報稱中國洋溢樂觀向上氛圍 遭網友群嘲

2024/2/2 21:22
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（中央社台北2日電）中國經濟低迷，股市跌跌不休之際，中共黨媒人民日報今天刊發題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的專訪文，隨即遭眾多大陸網友在社群冷嘲熱諷，並附上股市下跌走勢圖，反問包括股民嗎？

人民日報2日在第3版刊發德國共產黨國際關係書記科佩（Renate Koppe）的專訪文。

報導稱，科佩2023年4月先後到北京、安徽、江蘇等地參觀訪問。她在受訪中說，中國在住房、醫療、教育和基礎設施等方面的進步明顯，人民的整體生活水準得到很大提升。「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」，給她留下深刻印象。

中國大陸A股今天開盤又走跌，上海證券綜合指數一度跌破2700點關卡，再創波段新低，躍為社群熱搜話題。憤怒的股民紛紛引用「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」這個標題在社群貼文冷嘲熱諷，還有不少人附上股市下跌走勢圖大加揶揄。

綜合星島網與微博訊息，網友反問「包括股民不？」嘲諷「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍！4000多支股票待漲，漲幅空間巨大」、「重大決定性勝利」、「百年未有之大變局」；呼籲官媒「繼續吹，不要停」，形容人民日報「真是一份好報紙！」

還有網友調侃：「在社會主義國家，只要不炒股、不買基金、不買房、不創業，日子都過得輕輕輕鬆，生活蒸蒸日上，左手拿著奶茶，右手拿著手機。正如人民日報所說：整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍。」

儘管人民日報標題因此躍為微博熱搜話題，仍遭網管移出熱搜詞，並持續刪除網友的冷嘲熱諷；但至截稿，大陸網友仍持續接力貼文抒發不滿。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130202

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