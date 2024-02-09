只求畢業就業 中國年輕人新年盼望務實卑微

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（中央社記者張淑伶台北9日電）今年元旦，李小姐和朋友一起到北京雍和宮上香，祈求2024年能順利畢業、找到合適的工作。歷經充滿轉折的2023年後，中國年輕人的盼望都很務實，對政府的期待也很「卑微」。

在中國儘管有其定義的「合法」宗教信仰，但執政的中共是無神論政黨，歷經文革破壞後，社會上信仰氛圍整體淡泊，宗教發展也不被鼓勵。出於對前途的茫然，去年年輕人到風景優美的名寺上香突然變成一大熱門，有媒體報導形容，「年輕人在上班和上進之間，選擇了上香」。

李小姐在上海的大學畢業後曾經工作5年，但能找到的工作要不是嚴重加班，要不就是薪資太低、只能兼職等。去年底，她考上北京一間研究所，希望藉由學歷更上一層樓，有助於增加自己求職的競爭力。

「大環境來講，2024年不會比我2018年大學畢業時更好，現在博士都難找工作了，但不能一直悲觀。」李小姐告訴中央社記者，她在北大中文所博士班就讀的同學都有心理準備，畢業後能到以理科為主的非重點大學教中文就不錯了。

2023年，中國COVID-19疫情解封，社會經濟的運轉動了起來，但並沒有如預期恢復。16到24歲青年的失業率接連3個月升破20%後，中國國家統計局宣布暫停公布去年7月相關數據，宣稱要「優化統計」。半年後，官方公布，剔除在校生，去年12月的青年失業率為14.9%。

李小姐認為，這個數據「有點假」，因為大環境真的不好。她身邊的朋友有工作的，說不上滿意現況；沒工作的，大多想著出國。

30多歲的沈小姐則是屬於那個「在限制中積極作為」的人。從事出版業的她，形容自己的工作是「一直被盯著的狀態」，在各種審查制度及自我審查之下，一邊做事一邊感受阻力；打算出版的書，題材乍看很正常，但必須考慮是否能把握得好政治風向。

這種情況已經延續幾年了，她預期2024年也一樣，「『緊』跟『更緊』的差別不大」。

2022年底爆發抗議疫情封控的白紙運動，很快被當局壓下，讓沈小姐意識到「要改變大環境很難」。不過，身邊很多朋友跟她一樣，在緊縮的社會政治氣氛下，他們決定「更關注自己手上可以做好的事」。

被問到期待政府今年有什麼紓解當前困境的作為時，關注出版行業的李小姐和沈小姐，不約而同都說：希望政府可以保護書籍的價格機制。她們認為，要政府提供更多就業機會很難，要放鬆政治管控更不可能，不如就聚焦在行業本身吧。

在中國大陸，書籍「控價」情況比台灣書市還要崩壞。一本剛出版的新書，在網上可以用6折甚至半價買到，還標榜正版。除了低價競爭造成行業惡性循環，沈小姐說，通路商抽成比例比生產者高，「花最多力氣的作者、出版者卻是收穫最小」。

2024年，中國圖書業面臨政治和經濟雙重壓力，她們盼望至少在行業經營環境上，可以不要那麼令人沮喪。（編輯：張淑伶）1130209