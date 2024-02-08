陸股兔年封關收紅 全年大盤仍下跌12.22%
2024/2/8 16:28
（中央社台北8日電）近期中國政府加大救市力度，昨天還宣布證監會主席換人，陸股今天農曆兔年封關大漲，滬深兩市成交額連兩天破人民幣1兆元。不過，兔年全年，上證綜指仍下跌12.22%，深成指下跌26.38%。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）收報2865.90點，上漲36.21點，漲幅1.28%。成交額人民幣4829.40億元。
深圳證券交易所成份股價指數（深成指）收報8820.60點，上漲112.36點，漲幅1.29%。成交額5345.23億元。
創業板指數（創指）收報1726.86點，上漲19.84點，漲幅1.16%。成交額2195.35億元。
陸股一段時間以來十分低迷，今年1月，上證指數單月就下跌6.27%，深成指跌13.77%，創業板指跌16.81%。進入2月後，跌勢不止，網民在2日（週五）晚間湧入美國駐中國大使館微博留言，表達對股市表現和對政府態度的不滿。
隨後的5日、6日，中國證監會連發多則公告，表態嚴懲惡意做空、限制融資融券、支持中央匯金公司入市增持以及要求上市公司注意提升投資價值等。7日，易會滿被免職，由吳清擔任新一屆證監會主席。陸股在6日至8日連續3天上漲。
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財經媒體銀柿財經指出，回顧兔年全年，上證指數下跌12.22%，深成指下跌26.38%，創業板指下跌33.22%。股民們經歷了多次千股跌停。
在這期間，中國官方各部門發布相關的提振股市政策，包括證券交易印花稅實施減半徵收、階段性收緊IPO節奏、規範股東出脫股票行為以及降低融資保證金比例、央行3次降準（2023年3月17日、2023年9月14日以及2024年2月5日）、中央匯金增持四大行等。（編輯：張淑伶/周慧盈）1130208
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