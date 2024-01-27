中國24省GDP成長目標高於5% 2023年15省未達標

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（中央社台北27日電）中國15省去年GDP成長率未達標，展望今年，目前已公布的24省GDP成長目標介於5%至6%。專家分析，若當局公布的政策都能落實，今年5%應可達標，明年可能沿著相同增速繼續前進。

中國媒體經濟觀察報今天報導，截至1月26日，除了湖北、新疆，29省（區、市，以下簡稱「省」）已公佈2023年經濟成長成績單，其中西藏、海南、內蒙古GDP成長率排行前三，遼寧則是10年來首次超過全國均值。

不過廣東、河南等15個省未達標，尤其黑龍江、江西、湖南、河南的實際GDP成長率與目標值相差明顯；黑龍江原設定6%，但實際僅2.6%與2022年持平，全國倒數第一，而且是連續兩年未達標。

河南2023年設定的GDP成長率目標值為6%，實際僅4.1%，增幅為GDP前14省最低。以往GDP總量長年居中國第5的河南，去年被四川超越，而且河南GDP成長率已連續4年低於全國均值。

報導說，目前27省已公佈2024年GDP成長目標，整體介於4.5%至8%，其中24省GDP成長率的目標設定在5%至6%之間，10省設定5%，7省設定5.5%，另7省設定6%。

經濟第一大省廣東設定目標5%；GDP總量排行分居第2和第3的江蘇與山東則設定逾5%。天津設定目標最低約4.5%，而且是連續3年設定目標在全國墊底。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，從經濟大省訂定的2024年GDP成長目標來看，顯示經濟大省在提振經濟方面也面對不容忽視的壓力，為達到更好的經濟成長，經濟大省還需更努力克服困難。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示，如果中央經濟工作會議提出的系列政策舉措都能落地，2024年中國經濟就有可能邁出回歸經濟增長合理區間的堅定一步。

張燕生說，在這種情況下，2024年能達到5%左右的GDP增速，並且2025年可能還會沿著2024年5%左右的GDP增速繼續前進。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130127