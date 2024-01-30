中國社科院估：2024年中國經濟成長率4.8%至5%

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（中央社台北30日電）中國社會科學院金融研究所29日發布中國宏觀金融報告指出，預計2024年經濟成長可望實現4.8%至5%；同時建議，財政政策適度加碼，貨幣政策適時降準並繼續較大幅度降息。

據陸媒澎湃新聞報導，根據報告，隨著需求復甦將帶動物價溫和回升，預計2024年消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）年增率會落在1.0%至1.5%，與0.5%左右。

中長期信貸需求改善和中央政府加槓桿支撐社融回升，預計2024年社融增速為10.0%左右。

中國社科院預計，2024年全球經濟增長進一步分化，而美國經濟「軟著陸」的可能性較大，但經濟增速相較2023年可能會有所放緩。

在外匯市場上，中國社科院預計，大陸外匯市場逐步企穩，人民幣匯率「先抑後揚」，人民幣兌美元匯率在2024年上半年有望升破7.1，在2024年底有望升破7。中國跨境資本流出規模收縮，人民幣國際債券市場持續擴張。

報告又指，2023年中國經濟呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，有效需求不足仍是主要矛盾。增長動能不足，消費尚未恢復至疫情前水準，製造業和基建投資平穩增長，房地產投資和出口拖累需求擴張；從金融條件看，新增貸款和政府債券支撐社融總量高增，居民和企業中長期信貸需求不足資金活化程度偏低。

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報告建議，為鞏固和增強經濟回升向好態勢，2024年宏觀政策應延續擴張基調並更加注重結構調整，穩定市場預期，激發市場活力。

財政政策適度加碼，更多支持三大工程建設和人力資本投資。貨幣政策適時降準並繼續較大幅度降息，做好金融「五篇大文章」，提高存量資金使用效率。中長期必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，暢通國內國際雙循環。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130130