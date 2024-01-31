港股一度反彈至萬六投資人沒信心 學者：丟國際定位可能永不翻身

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（中央社台北31日電）港股近期摜破15000點信心關卡，隨後曾經反彈並收復萬六，但投資人仍不看好長遠走勢。有學者認為「回復2019年之前的角色」是拯救港股的唯一解方，否則將如日本迷失，甚至永不翻身。

英國廣播公司（BBC）中文網30日報導，踏入2024年港股延續下跌態勢，彷彿印證去年中國網友戲稱，香港淪為「國際金融中心遺址」。

香港恆生指數1月22日跌破15000點的心理關卡，收在14961點，創15個月來新低，同時香港股市總市值約4兆2900億美元（約合新台幣134兆）被印度股市（約4兆3300億美元）超越，失去全球第4大股市地位。

之後北京當局雖宣布人民幣2兆元（約新台幣8兆8000億元）救市及降準0.5%，恆指一度反彈並收復16000點，但市場人士仍不看好長遠走勢。

香港資深投資者林一鳴月初在「信報財經月刊」撰文呼籲「珍惜生命，遠離港股」，並說這次熊市背後的根本問題在於香港從國際金融中心變成中國普通城市，外資就會離開香港金融市場，國內企業也不會在香港融資。

林一鳴表示：「影響股市走勢的因素，盈利能力從來排第二，第一是資金流向，如果資金要走，就算騰訊P/E跌至十幾倍、內銀跌至三四倍，資金還是要沽，大市還是要跌。」

報導說，香港被視為國際資金投資中國大陸的門戶，港股是中國經濟的一面鏡子，香港上市公司過半為中國企業逾1430家，占港股總市值近8成，而近年中國房地產和消費品公司在港股遭大幅拋售。

研究機構Orientis首席經濟師徐家健表示：「港股A股化，中國股市不好，香港股市也不會好，內地爆發房地產危機，政府又打擊科網股、手遊行業，這些都令投資者沒有信心，好像稍微有錢賺就會打壓你。」

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，以往港股跟隨外圍股市升跌，現在逆勢而行，反映國際投資者不願投資香港市場，原因除了美國加息、中美角力等大環境，也因為香港政治處理不好。

他說：「2019年到現在2024年已經第五年了，為什麼2019年的案件還沒搞定？黎智英案、47人案你要告，但又一直拖著尾巴。全世界都在觀望你怎麼處理，商家最怕就是不確定性，但這個世界不會等你，他們走了就很難回來。」

李兆波指出，一旦失去國際城市的形象，香港對國際社會的吸引力不復存在，所以拯救香港市場「由治及興」的唯一方法是「回復2019年之前的角色」，而且要盡快實行。

他說：「世界不會等我們的，分手越久就越難挽回。如果我們再找不回來國際定位，恐怕會像日本迷失數以十年計，甚至永不翻身。」（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130131