滬指再失守2900點 創指跌至波段新低

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國股市上週因利多消息而上演的慶祝行情，在本週熄火。中國A股三大指數今天全數下挫，滬指再失守2900點，創指下跌3.49%，收在1623.81點，創波段新低。

在利多消息、降準激勵，以及央企股領軍之下，中國A股三大指數上週連續數日上漲，一掃陰霾。然而這波慶祝行情後繼無力，本週第一個交易日就全面熄火。

綜合香港經濟日報、21世紀經濟報導，中國A股三大指數今日全面下跌，上週甫收復2900點的上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指），今天下跌0.92%，收在2883.36點，再次失守2900點大關；深圳證券交易所成份股價指數（深成指）下跌2.06%，收在8581.76點。

創業板指數（創指）的跌幅則達到3.49%，收在1623.81點，再創波段新低。

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綜觀今天A股整體表現，超過4800支股票下跌，其中太陽能、新能源、AI概念股為重災區；以央企為首的「中字頭」概念股則表現強勁，多支股票漲停。滬深兩市今天的總成交額人民幣8052億元（約新台幣3.46兆元），較前一個交易日縮減235億元。

中國股市積弱不振，官方接連出手，除了研議動用人民幣2兆元救市，中國人民銀行宣布降準外，中國證券監督管理委員會28日宣布自今日起全面暫停限售股出借，官媒「證券時報」則於今日刊文稱，全力維護資本市場平穩運行是當前的首要任務，強調改革增強資本市場的內在穩定性，推進改革則需要以投資者為本。（編輯：張淑伶）1130129