美國中國商會調查 57%企業對中國市場開放信心不足

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（中央社台北2日電）中國美國商會發布最新調查報告，在中國投資的美企對於2024年投資環境審慎樂觀，5成受訪者將中國列為全球前三大投資目的地之一，同時也有57%的企業對中國市場開放表示信心不足。

據美國之音報導，中國美國商會在1日發布「中國商務環境調查報告2024」，報告提及2024年在中國投資的美國企業態度「審慎樂觀」。雖然疫情防控措施解除以來，經營狀況有所回暖，把中國視為全球三大主要投資地的企業也有所回升，但投資態度還是趨於謹慎，而美中關係緊張也依舊是影響美國企業投資態度的首要因素。

報導指出，在2023年的報告中，僅有45%的受訪者將中國視為全球前三大投資地，創下這個調查進行25年來最大跌幅。時隔一年，在2024年的報告中，這項數字回升至50%，但仍低於前幾年平均60%的水準。

對於中國的投資環境，2023年的報告中有45%的受訪企業表示環境變差，而今年的報告中則下降至35%，另有28%的受訪者認為中國的投資環境正在改善，較前一年多了7個百分點。

報導引述中國美國商會主席譚森（Sean Stein）表示，許多跡象顯示中國經濟開始穩定，並從2023年的艱難時期中復甦。因此，「即使可能看不到成長率大幅上升，從商會的企業成員那裡聽到的是，中國有更多成長的跡象」。

雖然在中國投資的美國企業對於經濟復甦相對樂觀，然而這份報告同時顯示，美企對於中國市場開放的信心仍不足。

根據報告，有57%的受訪企業對中國在未來3年進一步開放市場表示不確定或信心不足，同時約有1/3的受訪者指出，與中國本土企業相比，外資企業受到更多不公平待遇，其中以技術和研發行業受到的不公平待遇更多，至於消費類型企業則表示待遇有所改善。

過去幾年，中國採取一系列針對各領域的監管行動，影響外資企業對於在中國營運、投資的信心。

這份報告指出，有39%的受訪企業稱，由於不確定這類行動的未來方向是否適用於外商投資企業，以及缺乏透明度，導致企業總部的不確定性和擔憂程度上升，進而影響了其在中國投資的信心和意願。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130202