中國證監會連發4利多 表態支持國家隊加大救市

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（中央社台北6日電）為挽救低迷股市，中國證監會今天連續發布4則利多消息，試圖提振投資人信心，還公開表態堅定支持中央匯金公司持續加大增持ETF規模和力度，並繼續協調引導大型基金加大投資股市規模。

中國證監會官網6日罕見連發4則消息。

首先，中國證監會上市司5日召開「推動上市公司提升投資價值」專題座談會，12家上市公司代表參加。會議指出，上市公司要切實承擔提升自身投資價值的主體責任，主動提升投資者回報，積極維護市場穩定，合力提振投資者信心。

會議強調，上市公司必須關注市場對公司價值的反映，「深入分析市值異常波動的原因，及時採取有效措施改善公司投資價值」。

其他還包括，要建立提升投資價值內部長期機制；依法充分運用好提升投資價值「工具箱」，包括股份回購、大股東增持、常態化分紅、併購重組等市場工具；主動加強與投資者溝通等。

在另一份公告中，中國證監會上市司5日還召開「支持上市公司併購重組」座談會，就進一步優化併購重組監管機制、大力支持上市公司透過併購重組提升投資價值，徵求部分上市公司和證券公司建議。

證監會上市司表示，下一步將科學統籌促發展與強監管、防風險的關係，多措並舉活躍併購重組市場，實施分類監管，研究對大市值公司重組實施「快速審核」，支持行業龍頭企業高效併購優質資產等。

對於「國家隊」中央匯金公司今天公告，將持續加大增持ETF規模和力度，中國證監會今天發布「答記者問」，強調當前A股市場估值水準處於歷史低位，「堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度」，並將「繼續協調引導公募基金、私募基金、社保基金等各類機構投資者更大力度入市」。

對於進一步加強融券業務監管，中國證監會也發布「答記者問」稱，證監會提出暫停新增轉融券規模等舉措，近期融券餘額已下降24%，目前已降至人民幣637億元（約新台幣2803億元），占A股流通市值的0.1%。

陸股積弱不振，股民心慌且喪失信心，在經濟前景短期內不見好轉下，兔年封關腳步逼近，中國官方頻頻出手護盤並連續發聲，試圖穩住市場信心。

連續多日走跌後，A股三大指數今天齊漲。滬指最終收在2789.49點，漲3.23%；深成指收8460.38點，大漲6.22%；創指以1667.45點作收，漲幅達6.71%。其中，滬指在盤中曾一度收復2800點關卡。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130206