封關倒數中國國家隊出手 A股三大指數全面上漲

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（中央社台北6日電）中國股市兔年封關倒數，原本一片慘澹的走勢在中央匯金出手護盤、證監會連續發聲的「強心針」支持下強勢上漲，今天A股三大指數齊漲，其中滬指在盤中更一度收復2800點大關。

第一財經報導指出，中國股市積弱不振，股民心慌且喪失信心，在經濟前景短期內不見好轉下，封關腳步逼近，中國官方再次出手護盤並連續發聲，試圖穩住市場信心。

這幾支強心針在今天發揮了功效，A股三大指數「上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指）」、「深圳證券交易所成份股價指數（深成指）」、「創業板指數（創指）」齊漲。

今天下午3時收盤，滬指最終收在2789.49點，漲3.23%；深成指收8460.38點，大漲6.22%；創指以1667.45點作收，漲幅達6.71%。其中，滬指在盤中曾一度收復2800點。

被視為「中國國家隊」的中央匯金公司於6日上午發布公告指出，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大指數股票型基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

隨後中國證監會表示，「堅定支援中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的管道」。

報導引述中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，「本次匯金是真金白銀，增持ETF有助於穩定市場，緩解市場投資者信心轉弱態勢」；另有業內人士認為目前的市場環境下，需要持續多次增持，直到市場情緒轉暖、信心修復。同時，正向的政策激勵和宏觀經濟修復也不可少，等到上述條件都具備之後，正面回饋機制才能有效運行。

據公開資訊，過去半年以來，中央匯金多次出手護盤。2023年10月11日，時隔8年再次出手，對中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行合計增持超過人民幣4.76億元；10月23日又一次出手，於當日買入ETF，並表示將在未來繼續增持。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130206