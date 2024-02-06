學者：中國面臨諸多不利因素 經濟漸不可能超美

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（中央社紐約5日綜合外電報導）曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的專家普拉薩（Eswar Prasad）說，中國經濟愈來愈不可能超越美國，但若美國前總統川普重返白宮，全球可能再掀保護主義，陷入動盪。

普拉薩目前在美國康乃爾大學（Cornell University）任教。他接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪時說，在多數主要經濟體陷入困境的同時，美國鞏固了自身作為全球經濟驅動力的地位。

他認為，美國勞動市場很有彈性，也很強勁，政府的稅務政策和金融系統也讓中小企業得以撐過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和高通貨膨脹率等艱困時期。

不過，普拉薩還是有點擔心全球經濟衰退的影響，「雖然美國的經濟成長並不非常依賴出口，但其他國家經濟疲軟，可能會有點拖後腿。美國不斷增加的公共債務、利息支付占收入的比例愈來愈高，也很令人擔憂」。

有關美國聯邦準備理事會（FED）與市場對降息看法不一，普拉薩認為，聯準會對抗通膨的步調較慢，但正透過有效調整貨幣政策以達成軟著陸的艱難任務，放寬供應限制也有助於減緩全球通膨壓力。

他說，聯準會顯然很謹慎，不想太早宣告勝利；雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾提到，如果通膨維持低點，聯準會將準備逐步降息，但如果經濟和勞動市場仍強勁，聯準會不太可能大幅降息。

至於中國愈來愈不確定的經濟展望，普拉薩說：「中國人民銀行近期下調金融機構存款準備金率，反映出中國政府擔心成長動力趨緩和股市低迷。但若企業和家戶對市場不樂觀，能走多遠也是有限。中國政府恢復私營部門信心和刺激經濟的措施，仍缺乏廣泛的改革框架。」

他指出，中國正面臨各種不利因素，包括不理想的人口組成，例如低生育率和人口老化；還有崩潰的房地產市場、不斷惡化的國內外投資人心理，新的成長模式也不明確。

他說：「未來數年，（中國）連4%到5%的經濟成長率都很難維持，預估中國國內生產毛額有一天會超過美國的可能性愈來愈小。」

普拉薩談到參與瑞士達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」（WEF）年度會議的氛圍時說，由於地緣政治不確定性，加上今年各國多場選舉展望不佳，會議氣氛有些陰鬱；這些選舉可能會進一步加速盟國之間促進貿易和投資的趨勢，例如西方國家和中國、俄羅斯的分裂。

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美國也將於今年11月舉辦總統大選。普拉薩說，萬一川普勝出，貿易保護主義將在全球惡化，地緣政治裂隙會加深，貿易和金融破碎化的問題可能趨於嚴重，日益增長的不確定性和動盪可能導致私人投資萎縮，而這又會對金融市場和經濟成長構成負面影響。

他認為：「川普若再度掌權，可能會更加擁護孤立主義，美國將在大型國際組織運作和處理氣候變遷等全球重要議題上失去領袖角色，而中國將又有機會在全球各地強化經濟和地緣政治影響力，尤其在亞洲。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130206