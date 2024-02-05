川普：若當選將再度對中課關稅 稅率或高於60%

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國前總統川普正在爭取共和黨提名，準備角逐2024白宮寶座。他說自己若在11月當選，將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。

路透社報導，川普在接受福斯新聞（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時表示：「我們必須這樣做。」「我的意思是，你看，我在愛荷華州初選大獲全勝的消息一出，（中國）股市差點崩盤。然後我贏得新罕布什爾州初選時，（中國）股市又狂跌。」

川普在訪問中被問到，有報導指稱，若他順利當選，他將考慮對中國商品徵收60%的關稅，川普回應說，「不，我會說，可能不止於此」。

川普在共和黨總統提名戰人氣遙遙領先，幾乎確定將在11月5日的美國大選中挑戰民主黨籍的現任總統拜登。

川普在2018年和2019年執政期間，對價值數千億美元的中國商品徵收關稅，當時這兩個全球最大經濟體正發生激烈的貿易戰。

拜登上任後以國家安全為由，保留川普實施的關稅，並增加新的限制，禁止先進半導體和製造這些半導體的設備出口到中國。

美國貿易代表正在對這些關稅進行審查。

然而，川普強調，他無意對中國發動另一波貿易戰。他說：「這不是貿易戰。我對中國的一切都做得很好。」

川普說：「我希望中國也做得很好，我真的這麼想。我很喜歡習主席。他是我任內一位非常好的朋友。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130205